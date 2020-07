Bắt khẩn cấp gã “dê cụ” hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Khoảng 17 giờ chiều nay 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã phối hợp cùng Công an xã Phước An (huyện Tuy Phước) thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Hà Văn Trưng (59 tuổi; ngụ thôn Đại Hội, xã Phước An) để điều tra về hành vi: "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt đối tượng Hà Văn Trưng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 20 tối 27/7, lợi dụng 2 gia đình ở gần nhà quen biết nhau, đối tượng Hà Văn Trưng đã dẫn dụ một bé gái 8 tuổi đến chợ Quán Cẩm trong thôn rồi thực hiện hành vi đồi bại. Vụ việc sau đó bị gia đình nạn nhân phát hiện nên trình báo Công an xã Phước An.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, đối tượng Hà Văn Trưng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.