Bật mí về chiến dịch 'Câu cá' tuyệt mật của Kiev dụ thủy thủ Nga đầu hàng, đào tẩu sang Ukraine

Thông tin này được chính người thủy thủ Nga đào tẩu sang Ukraine chia sẻ trong một cuộc họp báo chung gần đây của Quân đoàn Tự do Nga - một đơn vị tình nguyện gồm các công dân Nga đang chiến đấu cùng quân đội Ukraine, chống lại quân đội Nga - và dự án "Tôi muốn sống" của tình báo Ukraine. Dự án "Tôi muốn sống" của GUR được kích hoạt để chiêu dụ quân nhân Nga đầu hàng Ukraine. Sáng kiến "Câu cá" cũng là một phần trong dự án này.

Theo đó, đầu năm 2023, một thủy thủ người Nga có biệt danh "Goga" đã bí mật gia nhập Quân đoàn "Tự do của nước Nga" vốn chiến đấu cho phía Ukraine. Trong một thời gian dài, bất chấp nguy hiểm, thủy thủ này - vốn đã phục vụ trong Hải quân Nga trong 11 năm và có quyền truy cập vào các bí mật nhà nước của Nga - đã cung cấp thông tin quan trọng cho Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Khi sự hiện diện của thủy thủ này trên tàu và các hoạt động bí mật liên tục nhằm xâm phạm các bí mật nhà nước của Điện Kremlin trở nên quá nguy hiểm, anh ta đã thực hiện hành vi phá hoại trực tiếp nhắm vào tàu hộ tống tên lửa Serpukhov rồi đào tẩu sang Ukraine, theo dịch vụ báo chí của GUR.

Các quan chức tình báo quân sự Ukraine giải thích rằng chiến dịch "Câu cá" đã gây ra sự phá hủy đáng kể bên trong tàu hộ tống tên lửa Nga, phá hủy hoàn toàn hệ thống liên lạc và tự động hóa của tàu.

"Thiệt hại do người thủy thủ Nga gây ra đòi hỏi Hải quân Nga phải sửa chữa rất tốn kém và mất thời gian. Việc rút con tàu khỏi các nhiệm vụ tác chiến mang lại lợi ích đáng kể cho lực lượng an ninh và quốc phòng của Ukraine. Sau giai đoạn hoạt động của Chiến dịch "Câu cá", thủy thủ Nga đã được các chuyên gia của dự án "Tôi muốn sống" đưa ra khỏi lãnh thổ Nga một cách an toàn. Người thủy thủ này đã mang theo các tài liệu mật về tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga", đại diện GUR giải thích.

“Đây là hoạt động đầu tiên của chúng tôi trong Hạm đội Baltic. Đó là một đòn gây sốc và bất ngờ đối với người Nga, dẫn đến sự giám sát nội bộ, xáo trộn và các hành động kỷ luật nghiêm khắc trong Hạm đội Baltic", một đại diện của GUR tên là Andriy Yusov, lưu ý thêm.

"Goga" cũng chia sẻ rằng hiện anh đang chiến đấu cùng Quân đoàn Tự do Nga.

Serpukhov là tàu tên lửa lớp "Buyan-M" thuộc dự án 21631 của Hải quân Nga. Được hạ thủy vào năm 2015, Serpukhov là tàu thứ năm trong dự án 21631. Tính đến tháng 12/2023, mười một tàu thuộc dự án này đã được chuyển giao cho Nga, với một tàu nữa đang được đóng.

Mỗi tàu thuộc dự án 21631 được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng cho 8 tên lửa hành trình 'Oniks'. Các cấu hình tàu tên lửa thuộc dự án này trong tương lai dự kiến sẽ có thể triển khai tên lửa Zircon và Kalibr, có khả năng tấn công mục tiêu trên mặt đất cách xa tới 1.500km, và có thể lên tới 2.000km, theo một số nguồn tin. Tên lửa chống hạm "Kalibr" có tầm bắn lên tới 500km.

Ban đầu, tàu Serpukhov được phân công cho Hạm đội Biển Đen của Nga và đóng tại Sevastopol nhưng sau đó được chuyển đến Hạm đội Baltic.