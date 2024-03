Bắt một nhân viên cơ sở cai nghiện ở Thanh Hóa liên quan tới ma túy

Trước đó, ngày 18/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Chí Cường, Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Thị Dung (SN 1985), nguyên Kế toán trưởng; do để xảy ra sai phạm từ thời đang làm Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa.