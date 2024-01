Hà Nội: Cảnh sát bắt kẻ buôn ma tuý, khám nhà phát hiện lựu đạn

Ngày 30/1, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Duy Tú (SN: 1986; trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm , TP.Hà Nội) và Đỗ Phương Linh (SN: 1991; trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo nhà chức trách, vào hồi 13 giờ 50 phút ngày 23/1/2024 tại trước cửa số nhà 1 phố Cửa Đông, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Ba Đình đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Tú có hành vi bán trái phép ma tuý. Tang vật thu giữ 2,276 gam ma tuý tổng hợp.

Đỗ Phương Linh và Nguyễn Duy Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Đấu tranh mở rộng, Công an quận Ba Đình tiếp tục bắt giữ đối tượng cung cấp ma túy cho Tú là Đỗ Phương Linh. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ thêm 2,045 gam ma tuý tổng hợp và 1 quả lựu đạn.

Tang vật có cả lựu đạn mà lực lượng chức năng phát hiện được. Ảnh: CACC

Ở một diễn biến khác, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hồi 14 giờ ngày 19/1/2024, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội bắt quả tang đối tượng Lò Văn Thắm (SN 1986, Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên, hiện ở Yên Phong, Bắc Ninh) đang vận chuyển 5 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.

Tại cơ quan Công an, Thắm khai nhận được thuê vận chuyển số pháo trên với giá là 700.000 đồng. Tổng số tang vật thu giữ là 7,3 kg pháo nổ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Thắm để điều tra về hành vi "Vận chuyển hàng cấm".

Cũng theo thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Đông Anh đã lập hồ sơ xử lý 1 cơ sở karaoke hoạt động không phép, bán "bóng cười" cho khách sử dụng.

1 cơ sở karaoke không phép ở thị trấn Đông Anh đã bán "bóng cười" cho khách sử dụng và bị Công an huyện Đông Anh xử lý. Ảnh: CACC

Khoảng 23 giờ 40 phút ngày 26/01/2024, tổ công tác của Công an huyện Đông Anh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke tại Tổ 3 thị trấn Đông Anh do anh V (SN: 1990; HKTT: Uy Nỗ Đông Anh) làm chủ cơ sở.

Qua kiểm tra phát hiện 02/05 phòng đang có khách hát. Tại phòng Vip 2 phát hiện có 01 bình kim loại màu xanh là bình khí N2O cùng với bóng bay cao su đã qua sử dụng; tại phòng Vip 7 phát hiện trong phòng có nhiều bóng bay cao su đã qua sử dụng; kiểm tra kho phát hiện có 07 bình kim loại màu xanh nghi là bình khí N2O.

Công an huyện Đông Anh đã lập hồ sơ xử lý cơ sở về các hành vi vi phạm: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; Kinh doanh dịch vụ karaoke khi chưa có các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hoá theo quy định; Hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi hoặc đang bị tước giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định; Sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.