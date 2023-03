Bắt nghi can hiếp dâm con gái riêng của người tình

Ngày 23/3, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Y Đinh Ayun (28 tuổi trú tại Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Y Đinh Ayun (trú tại Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi - Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, Y Đinh đến sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ, 44 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột.

Sống chung cùng nhà còn có cháu gái 12 tuổi là con riêng của người phụ nữ. Trong 2 ngày của tháng 7 và tháng 11/2022, lợi dụng người phụ nữ không ở nhà, Y Đinh đã 2 lần khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái.

Sau mỗi lần thoả mãn thú tính, Y Đinh lấy thuốc tránh thai cho cháu uống và đe doạ không được kể lại sự việc cho ai biết. Đến lần thứ 2, lợi dụng lúc Y Đinh đang mặc quần, cháu gái đã bỏ chạy ra khỏi nhà và tìm mẹ kể lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, mẹ cháu gái đã đến cơ quan Công an trình báo. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP.Buôn Ma Thuột để điều tra, đến nay Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã củng cố đầy đủ chứng cứ để bắt tạm giam Y Đinh Ayun về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.