Bất ngờ giá thuê xe điện VinFast tự lái: Có gói thuê tháng và Tết Nguyên đán cho người dùng lựa chọn

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) của Tập đoàn VinGroup chuyên kinh doanh taxi, xe ôm công nghệ tại Việt Nam. Dù mới thành lập chưa được 1 năm, nhưng VinFast Taxi Xanh SM đã có độ phủ sóng lớn ở nhiều tỉnh thành và trở thành xu hướng di chuyển xanh mới của người Việt.

Ngoài việc kinh doanh taxi, xe ôm công nghệ, GMS còn có thêm dịch vụ thuê xe điện tự lái đáp ứng nhu cầu của người dùng, cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường thuê xe tự lái hiện nay.

Bất ngờ giá thuê xe điện VinFast tự lái

Mới đây, GSM đã ra mắt dịch vụ cho thuê xe tự lái VinFast (Xanh SM Rentals) với nhiều dòng xe của thương hiệu này đang bán trên thị trường hiện nay. Trước đó, GSM đã ra mắt dịch vụ cho thuê xe có lái theo giờ và dịch vụ thuê xe điện tự lái được kỳ vọng sẽ được người dùng đón nhận.

Theo đó, GSM cung cấp dịch vụ cho thuê xe theo ngày, theo tháng dưới 1 năm, trên 1 năm và gói thuê 10 ngày dịp Tết Nguyên đán tới đây.

Cụ thể, giá thuê xe điện VinFast theo ngày đối với từng mẫu xe như sau: VinFast VF5 Plus là 720 nghìn đồng/ngày, VF 34 là 1 triệu 050 nghìn đồng, VF8 Eco là 1,5 triệu, VF8 Plus là 1,67 triệu, VF9 Eco là 2,33 triệu và VF9 Plus giá 2,55 triệu đồng.

Gói tháng từ 1-12 tháng giá cụ thể như sau: VinFast VF5 Plus là 14,33 triệu đồng, VF 34 là 18,73 triệu đồng, VF8 Eco giá 30,634 triệu, VF8 Plus là 34,170 triệu, VF9 Eco giá 46,172 triệu và VF9 Plus giá thuê tháng là 50,600 triệu đồng.

Giá thuê xe VinFast tự lái. Ảnh Khải Phạm.

Thuê từ 12 tháng trở lên giá như sau: VinFast VF5 Plus giá 13,81 triệu đồng 1 ngày, VF 34 giá 16,31 triệu đồng, VF8 Eco giá 28,47 triệu, VF8 Plus giá 31,76 triệu, VF9 Eco giá 42,91 triệu và VF9 Plus giá thuê 12 tháng là 47,03 triệu đồng.

Đặc biệt, gói thuê Tết Nguyên đán 10 ngày từ 6/2 đến 15/2/2024 giá như sau: VinFast VF5 Plus là 11,96 triệu đồng, VF 34 là 17,33 triệu đồng, VF8 Eco giá 19,5 triệu, VF8 Plus là 21,710 triệu, VF9 Eco giá 31,460 triệu và VF9 Plus giá 34,43 triệu đồng.

Lưu ý: Các dịp lễ, Tết giá thuê xe VinFast từ 920.000 đồng/xe/ngày vào dịp Tết Dương lịch và từ 11.960.000 đồng/xe/10 ngày vào dịp Tết Nguyên Đán 2024.

So với những mẫu xe xăng cùng phân khúc, người dùng thuê xe điện sẽ có chi phí sử dụng rẻ hơn đến 30% bởi giá trên không phải phụ phí tiền thuê pin. Do đó, người dùng chỉ việc sạc pin nên mức chi phí sử dụng tiết kiệm hơn.

"Chính sách thuê xe rất hay của VinFast giúp người dân có nhiều cơ hội trải nghiệm xe điện hơn. Giá trên rẻ hơn xe xăng, tôi từng thuê Fadil 11 triệu/10 ngày Tết", anh Phùng Quang (Hà Nội) chia sẻ.

Cùng quan điểm, chị Vũ Thanh Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, chi phí sử dụng xe điện sẽ rẻ hơn xăng nên sẽ nhiều người thích. "So với xe xăng cùng loại, thuê xe điện VinFast không mất tiền thuê pin nên chi phí sử dụng chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều. Lẽ ra VinFast nên triển khai dịch vụ này sớm hơn bởi thời điểm này ai có nhu cầu thuê xe đi Tết Nguyên đán đều đã thuê rồi".