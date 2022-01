Nghệ An: Người dân đi xuất khẩu lao động gửi về quê nhà 500 triệu USD năm 2021

Điển hình là xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), nơi có số lượng người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhiều nhất tỉnh hiện nay. Hàng năm lượng kiều hối gửi về địa phương cũng lớn nhất tỉnh, lượng kiều hối giao động từ 15-20 triệu USD.

Một góc của xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ảnh: CT

Theo thống kê, toàn xã Sơn Thành hiện có 1.600 người đang lao động ở các nước như Đức, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc.... Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài bị giảm thu nhập, thậm chí bị nghỉ việc nên lượng kiểu hối gửi về ít hơn những năm gần đây.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Sáu - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết: "Những năm trước đây, trước khi chưa xuất hiện dịch bệnh Covid-19, mỗi năm những người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gửi về cho người thân thông qua các ngân hàng khoảng 15 - 20 triệu USD. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nguồn kiều hối giảm đáng kể, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của địa phương.

"Riêng năm 2021, ước tính lượng kiều hối gửi về khoảng gần 15 triệu USD, đây là số tiền kiểu hối của những người làm việc lâu năm tại các nước Đức, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy lượng kiều hối có giảm, nhưng những người đi xuất khẩu lao động tại địa phương rất ít người trở về vì họ còn có thế làm ăn được ở các nước...", ông Sáu cho biết thêm.

Trao đổi với ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành chúng tôi được biết: "Lượng kiều hối gửi về hàng năm là thế mạnh của xã Sơn Thành cũng như huyện Yên Thành. Dòng tiền của kiều bào gửi về khiến cuộc sống của người dân ở xã Sơn Thành đã đổi thay từng ngày. Nhiều nhà cao tầng mọc lên, người dân đã cùng chính quyền đầu tư nhiều tuyến đường giao thông liên xã, khiến cho cơ sở hạ tầng và đời sống dân sinh được nâng cao".

Trong khi đó, tại xã Nghi Văn, cũng là một trong những xã có số lao động làm việc ở nước ngoài lớn nhất huyện Nghi Lộc.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đoàn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nghi Văn cho biết: "Hiện toàn xã có gần 600 con em đang lao động tại các nước Đức, Anh, Ba Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc…

Bộ mặt đổi thay của xã Sơn Thành, huyện Yên Thành nhờ lượng kiều hối gửi về hàng năm.

Những năm chưa bùng phát dịch Covid-19, hàng năm những người đi xuất khẩu lao động đã gửi về xã lượng kiều hối khoảng 10 triệu USD, nhưng do khó khăn chung, những người đi lao động ở nước ngoài năm nay chỉ gửi về khoảng 5 triệu USD".

Cũng theo ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành: Theo thống kê của phòng LĐTB&XH huyện, tính đến thời điểm này có khoảng hơn 17.000 người đang làm việc tại nước ngoài.

Hàng năm, số lao động này gửi lượng kiều hối về quê khoảng trên dưới 250 triệu USD. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến việc làm, thu nhập của người lao động ở nước ngoài, dẫn tới lượng kiều hối bị ảnh hưởng, năm 2021 lượng kiều hối giảm nhiều, toàn huyện kiều hối được gửi về khoảng 15 triệu USD.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 42.000 lao động, trong đó có 11.382 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tuy nhiên, so với năm 2019 toàn tỉnh giảm hơn 1.000 người (năm 2019 có 13.662 người), nhưng so với năm 2020 thì năm nay tăng 664 người (năm 2020 có 10.718 người).

Lượng kiều hối năm 2021 gửi về địa phương ước khoảng 500 triệu USD, giảm ước khoảng 50 triệu USD so với năm 2020 (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng). Nguyên nhân lượng kiều hối năm 2021 giảm là do dịch Covid-19 kéo dài trên thế giới đã ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của con em ở nước ngoài.