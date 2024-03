Bất ngờ với bệnh nhân có 3 quả thận, 3 niệu quản

Tin từ Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cho 1 bệnh nhân có 3 quả thận, 3 niệu quản sau một thời gian dài tiểu buốt, tiểu rắt và viêm âm đạo.

Đổ bệnh vì thận thừa, niệu quản thừa

Bệnh nhân là bà T.T.H (42 tuổi, ở Nam Định). Bà H đi khám vì thường xuyên bị đau tức thắt lưng phải, tiểu buốt, tiểu rắt, người mệt mỏi và thường xuyên bị viêm nhiễm âm đạo.

Thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bệnh nhân bị thận niệu quản đôi bên phải. Qua đánh giá thấy thận phụ thứ 3 đã teo nhỏ mất chức năng, niệu quản đôi cũng cắm lạc chỗ đổ vào âm đạo.

Hình ảnh minh họa thận đôi và niệu quản nằm lạc chỗ. Ảnh BVCC

Bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh cho biết, theo giải phẫu bình thường của hệ tiết niệu, niệu quản là ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang.

Nhưng trường hợp của bệnh nhân H. niệu quản lại xuất phát từ cực trên thận đôi lại đổ vào âm đạo gây tình trạng ứ nước tiểu, dần dần nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm nhiễm tầng sinh môn tái phát nhiều lần.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thận – niệu quản đôi phải và niệu quản cắm vào âm đạo. Sau khi hội chẩn đánh giá, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt thận thừa và niệu quản lạc chỗ cho người bệnh.

Kíp bác sĩ thực hiện gây mê cho bệnh nhân H. Ảnh BVCC

Kíp mổ khoa Ngoại do bác sĩ Phạm Việt Hùng cùng các cộng sự phối hợp với bác sĩ Trần Ngọc San, khoa Gây mê hồi sức thực hiện. Phẫu thuật viên tiến hành đặt các trocar vào ổ bụng và đưa dụng cụ nội soi vào hạ đại tràng phải, bộc lộ thận phải quan sát thấy thận phụ dính liền với thận chính, có niệu quản phụ liên tiếp với thận phụ giãn lớn.

Phẫu thuật viên thực hiện cắt bỏ "thận thừa" phải, khâu lại diện cắt, tiếp tục cắt bỏ niệu quản phụ tới sát bàng quang, sau đó cẩn thận khâu lại các miệng nối.

Sau hơn 2 tiếng phẫu thuật, ca mổ diễn ra thành công, bệnh nhân mất ít máu do quá trình nội soi bóc tách, cầm máu tỉ mỉ. Hiện sức khoẻ bệnh nhân tiến triển tốt, vết mổ khô, tự tiểu, ngồi dậy đi lại và ăn uống được.

Kíp phẫu thuật nội soi cắt thận phụ mất chức năng và niệu quản lạc chỗ cho bệnh nhân H. Ảnh BVCC

Thận đôi, niệu quản đôi là gì?

Theo bác sĩ Hùng, thận - niệu quản đôi là dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, thường gặp ở nữ nhiều hơn nam. Điều trị thận - niệu quản đôi tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể qua các biểu hiện lâm sàng và hình thái ghi nhận bất thường của chẩn đoán hình ảnh.

Nếu không có triệu chứng hay biến chứng, bệnh nhân không cần can thiệp bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người bệnh phải được can thiệp bằng phẫu thuật do tình trạng niệu quản cắm lạc chỗ vào âm đạo như của bệnh nhân H.

Bác sĩ Hùng chia sẻ: “Người bình thường chỉ có 2 thận và 2 niệu quản, với bệnh nhân H. có đến 3 thận và 3 niệu quản.

Hai thận và niệu quản bên phải phân đôi hoàn toàn, thận trên teo nhỏ mất chức năng, đài bể thận và niệu quản giãn đổ vào âm đạo, không đổ vào bàng quang.

Đây chính là lý do khiến bệnh nhân H. bị viêm phụ khoa từ bé và đến nay dù đã sinh 2 con nhưng vẫn thường xuyên bị viêm nhiễm đường tiết niệu, sinh dục.

Chúng tôi quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt thận phụ và niệu quản lạc chỗ để giải quyết căn nguyên, giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ viêm nhiễm tái phát, nâng cao chất lượng cuộc sống và công việc về sau”.

Thận thừa, niệu quản thừa gây biến chứng cần được xử lý ngay. (Phẫu thuật cắt bỏ thận thừa và niệu quản thừa cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

Bác sĩ Hùng nhấn mạnh, niệu quản lạc chỗ có thể gây nhiễm khuẩn tiểu ở các mức độ khác nhau, nếu không được điều trị triệt để sẽ gây nhiễm khuẩn tái phát nhiều lần, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống người bệnh, nghiêm trọng hơn có thể gây nhiễm khuẩn huyết, biến chứng nguy hiểm.

"Khi thấy có các dấu hiệu bất thường, như: Tiểu đau, tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu đục, tiểu máu hoặc rỉ nước tiểu liên tục… cần đến các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Với niệu quản lạc chỗ chủ yếu điều trị bằng phẫu thuật để giải quyết căn nguyên.

Do đó cần đến khám tại các bệnh viện có chuyên khoa sâu về ngoại tiết niệu để có chỉ định điều trị đúng, phù hợp", bác sĩ Hùng khuyến cáo.