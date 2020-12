Bất ngờ với vụ Phó trưởng phòng Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu tố bị đánh hội đồng

Ngày 24/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho hay đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với vụ ông Võ Văn Phúc (59 tuổi, là Phó trưởng phòng Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu) bị đánh vào ngày 10/12.



Phía công an cho hay do nạn nhân (tức ông Phúc) đã nộp đơn xin rút đề nghị khởi tố vụ án và từ chối giám định thương tích. Do đó, Công an quận Bình Thạnh không có căn cứ để khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Ông Phúc với thương tích trên người.

Phía công an cũng ra quyết định xử phạt hành chính với ông Nguyễn Huy Hoàng - bảo vệ cơ sở Bình Triệu và ông Nguyễn Trần Tam Hải - kế toán (con ruột ông Hoàng).

Trước đó, theo đơn tố cáo của ông Phúc, sáng 10/12, Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu tổ chức họp với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thông báo kết quả xét thi đua cuối năm và thông báo kế hoạch làm việc 48 giờ/tuần. Chủ trì cuộc họp gồm: Bà Phạm Thị Hồng Phượng - Giám đốc cơ sở, ông Nguyễn Tri Thanh - Phó giám đốc và Lê Hồng Anh - Phó giám đốc.

Đơn tố cáo của ông Phúc.

Đến 9h cùng ngày, khi ông Phúc đang đứng phát biểu thì bị ông Hoàng từ phía sau xông lên đánh. Cùng lúc này, Hải (con trai ông Hoàng) cũng lao tới định đánh ông Phúc, nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.

Sự việc nhanh chóng được vãn hồi nên ông Phúc vẫn ngồi dự cuộc họp cho đến khi kết thúc.

Sau đó, ông Phúc xuống phòng làm việc. Khi ông Phúc đang mở tủ để cất đồ đạc, tiếp tục bị ông Hoàng chửi bới rồi tấn công. Giám đốc cơ sở chứng kiến sự việc liền hô hoán nhân viên đến can ngăn.

Đáng nói, ông Phúc vừa đứng dậy thì bị Phạm Minh Việt (là bảo vệ) từ ngoài cửa xông vào đánh thêm nhiều phát vào đầu. Ông Phúc tố cáo bị nhân viên Hoàng đánh thương tích phải khâu 4 mũi ở vùng trán, máu chảy rất nhiều. Ông Phúc sau đó được mọi ngươi chở đến bệnh viện.

Ông Phúc điều trị ở bệnh viện.

Theo điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữ ông Phúc và ông Nguyễn Huy Hoàng (là bảo vệ cơ sở Bình Triệu) dẫn tới vụ việc. Ông Nguyễn Trần Tam Hải (là kế toán, con ruột ông Hoàng) và Phạm Minh Việt (là bảo vệ) được cho là không có liên can tới vụ việc.

Ngày 12/12, phía cơ sở Bình Triệu đã quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Hoàng để phục vụ việc điều tra làm rõ sự việc theo đơn tố cáo của ông Phúc.