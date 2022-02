Bắt nóng băng cướp nhí manh động, liều lĩnh gây án liên tỉnh

Ngày 12/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa lập chiến công đầu năm với việc bắt nóng một băng cướp nhí liều lĩnh, gây án liên tỉnh hết sức manh động.



Theo đó, rạng sáng 7/2, anh P.GK. (sinh năm 2006, ngụ huyện Nhà Bè) điều khiển xe máy về nhà sau khi kết thúc công việc. Khi đến gần cầu Cống Dinh thuộc ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thì anh K. tấp xe vào lề đường để nghe điện thoại di động.

Băng cướp nhí manh động đã bị công an tóm gọn sau gần 24h triển khai. Ảnh công an cung cấp

Lúc này có 6 thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy bất ngờ xông tới ép đầu, khóa đuôi xe của anh K. đe doạ, buộc anh phải đưa điện thoại cho chúng. Anh K. không tuân theo nên đã bị một kẻ xông vào ôm ngang người, hai đồng bọn khác dùng dao đâm vào vai và đùi rồi giật điện thoại, lục soát lấy thêm 1 ví (trong ví có giấy tờ tùy thân và 900.000 đồng). Sau đó, băng nhóm này cướp luôn xe máy của anh K. và rời đi.

Giữa đêm khuya, cơ thể lại bị thương nên anh K. rất khó khăn trong việc kêu gọi giúp đỡ. Rất may, có người đi đường phát hiện, đưa anh K. đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, anh K. đã đến Công xã Phước Kiển thông báo.

Công an lấy lời khai băng cướp nhí. Ảnh công an cung cấp

Nhận tin báo về vụ cướp, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với Công an huyện Nhà Bè, Công an huyện Bình Chánh tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với Cục C02, công an tỉnh Long An... để lập các phương án truy xét, quyết tâm sớm bắt gọn nhóm cướp. Chưa đầy 24h sau khi triển khai, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cùng các đơn vị phối hợp đã bắt được một số đối tượng trong băng cướp.

Trong quá trình lấy lời khai số đối tượng bị bắt, các mũi trinh sát tiếp tục đón lỏng, truy xét, bắt giữ những kẻ còn lại đang lẩn trốn.

Hung khi các đối tượng sử dụng để cướp tài sản. Ảnh công an cung cấp

Đến chiều 11/2, Phòng CSHS và các đơn vị phối hợp đã bắt gọn băng cướp gồm: Chung Chí Phong (sinh năm 2005), Từ Tấn Phú (sinh năm 2004, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Công Khang (sinh năm 2005), Văn Toàn Thắng (sinh năm 2005, ngụ quận 8), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2000, ngụ quận 8), Phạm Hoàng Thành (sinh năm 2003), Dương Phước Sang (sinh năm 2004), Nguyễn Văn Minh Thịnh (sinh năm 2006) cùng ngụ tỉnh Long An và một đối tượng hiện đang giao Công an quận Tân Phú để điều tra vì liên quan đến một vụ án khác.

Thương tích trên nạn nhân K. sau khi bị băng cướp nhí đâm để cướp tài sản. Ảnh công an cung cấp

Qua lời khai, công an xác định, hai đối tượng cầm đầu là Phong và Phú quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau vài lần uống cà phê cùng nhau, Phong và Phú rủ thêm các đối tượng khác đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Phú lên kế hoạch gây án, mua sắm hung khí cho đồng bọn ra tay. Đối tượng bọn chúng nhắm tới là người điều khiển xe máy đi một mình hoặc lưu thông trên những đoạn đường tối, vắng vẻ.

Ngoài vụ việc gây án đối với anh K., băng cướp nhí còn thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn các tỉnh. Tài sản cướp được, bọn chúng mang đi bán và chia đều nhau cùng tiêu xài.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.