Bắt nóng nghi phạm dùng súng xông vào nhà sách ở Đồng Nai để cướp tiền

Sáng 27/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) bắt nóng đối tượng Nguyễn Trung Thành (38 tuổi, quê Lâm Đồng) - nghi phạm dùng súng xông vào nhà sách trên quốc lộ 51 để cướp tiền.

Đối tượng Nguyễn Trung Thành - nghi phạm dùng súng cướp tiền tại nhà sách - bị bắt giữ tối 26/9. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 22h20 tối 20/9, trong lúc chị T.T.T.T. - chủ nhà sách Phước Thái nằm trên quốc lộ 51 (thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành) cùng nhân viên dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa ra về thì bất ngờ bị 1 đối tượng xông vào. Đối tượng này cầm theo súng đe dọa chủ nhà sách và nhân viên phải đóng cửa cuốn, rồi bắt chị T. phải dùng dây điện để trói nhân viên của mình.

Do lo sợ trước sự hung hãn của đối tượng, chị T. đã mở tủ lấy toàn bộ số tiền bán hàng trong ngày (khoảng 12 triệu đồng) đưa cho đối tượng. Sau khi lấy được tiền, đối tượng này dùng điều khiển từ xa đóng cửa cuốn để nhốt các nạn nhân bên trong rồi nhanh chóng băng ngang quốc lộ 51 tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh để xác định đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã đến nhà sách bằng xe ôm công nghệ và chờ khi tiệm sách chuẩn bị đóng cửa mới xông vào gây án.

Đến tối 26/9, các trinh sát đã tiếp cận, khống chế nghi phạm gây án, sau đó đưa về nhà sách Phước Thái để dựng lại hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.