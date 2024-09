Bắt "nữ hoàng ma túy" cùng nhiều đồng phạm ở Lào Cai

Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình địa bàn, các trinh sát đã phát hiện đối tượng nữ giới tên thường gọi là "Vân Tính". Đây là đối tượng có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, với bản tính mải chơi, lười lao động, đối tượng đã cấu kết với nhiều đối tượng khác để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với hình thức và thủ đoạn tinh vi... Được mệnh danh là "nữ hoàng ma túy hồng phiến", "Vân Tính" cung cấp một số lượng lớn ma túy tổng hợp cho các con nghiện trên toàn địa bàn thành phố Lào Cai.

Đối tượng Hoàng Thị Tính và đồng phạm bị bắt quả tang tại phòng trọ. Ảnh: Thanh Nga

Đối tượng bán ma túy qua hình thức chuyển khoản, sử dụng tài khoản không chính chủ theo hình thức chuyển khoản tiền trước, nhận ma túy sau. Đối tượng thuê nhiều phòng trọ để lẩn trốn lực lượng chức năng, lắp camera quan sát nơi ở. Hoạt động mua bán ma túy chủ yếu về ban đêm khiến công tác theo dõi, nắm bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn. Khi "đánh hơi" lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đối tượng nhanh chóng "bốc hơi" một thời gian rồi mới quay trở lại hoạt động.

Giúp việc cho "Vân Tính" là các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, hoạt động phức tạp, luôn đề cao cảnh giác. Ngày 30/8/2024, Công an thành phố Lào Cai đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 0924T nhằm bóc gỡ, bắt giữ "Vân Tính" và các đối tượng có liên quan.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường vụ án. Ảnh: Thanh Nga

Vào hồi 19 giờ 40 phút ngày 20/9/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý làm nhiệm vụ trên đường Ngô Minh Loan, thuộc tổ 10, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Tuấn Ngọc (sinh năm 1991, thường trú tại thôn Suối ngàn, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 49 viên ma tuý hồng phiến có khối lượng 4,81 gram.

Quá trình điều tra, Lê Tuấn Ngọc khai nhận số ma tuý trên là của bản thân cùng Nguyễn Thị An thống nhất góp tiền mua được. Triệu tập làm việc, Nguyễn Thị An khai nhận trước đó chuyển 2.600.000 đồng cho Nguyễn Bùi Việt Anh để mua ma tuý, sau đó An bảo Lê Tuấn Ngọc đi gặp Nguyễn Bùi Việt Anh để nhận ma tuý.

Công an thành phố Lào Cai lấy lời khai của đối tượng Bùi Việt Anh tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Thanh Nga

Đến 21 giờ 05 phút ngày 20/9/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý phối hợp Công an phường và Công an thành phố Lào Cai phát hiện, bắt quả tang đối với Hoàng Thị Tính (sinh năm 1985, thường trú thôn Dạ 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai); Nguyễn Bùi Việt Anh (sinh năm 2001, nơi thường trú tại tổ 5, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại dãy nhà trọ số 176, đường Khánh Yên, phường Lào Cai. Tang vật thu giữ gồm 47 viên ma tuý hồng phiến có khối lượng 4,706 gram.

Quá trình điều tra, Nguyễn Bùi Việt Anh khai nhận hành vi bán trái phép 4,81 gram ma tuý cho Nguyễn Thị An trước đó. Nguồn gốc ma tuý bán cho An là của Hoàng Thị Tính giao cho Nguyễn Bùi Việt Anh.

Ngày 21/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Bùi Việt Anh và Hoàng Thị Tính tại số 004 đường Ngọc Uyển, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Quá trình khám xét đã thu giữ tổng 494 viên ma tuý hồng phiến và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Hoàng Thị Tính khai nhận số ma tuý thu giữ trong quá trình khám xét là của Tính, mục đích để bán. Khi có khách mua ma tuý, Tính sẽ bảo Nguyễn Bùi Việt Anh mang ma tuý đi giao cho khách.

Đối tượng Hoàng Thị Tính, Lê Tuấn Ngọc, Nguyễn Thị An, Lê Tiến Đạt. Ảnh: Thanh Nga

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý triệu tập làm việc với đối tượng Lê Tiến Đạt (sinh năm 1995, thường trú tổ 3, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai). Khám xét chỗ ở của Lê Tiến Đạt, thu giữ 2 viên ma tuý hồng phiến. Đạt khai số ma tuý hồng phiến là của Hoàng Thị Tính đưa cho.

Hiện Công an thành phố Lào Cai đang tạm giữ 5 đối tượng trên về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật.