Bộ đội biên phòng bắt quả tang đối tượng vận chuyển 4kg ma túy qua biên giới

Ngày 16/9, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), lực lượng phối hợp vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Quốc Huy (30 tuổi, ngụ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) vận chuyển 4kg ma túy bằng xe máy qua đường biên.

Đối tượng Trịnh Quốc Huy (30 tuổi, ngụ Thuận Nam, Ninh Thuận) cất giấu 5 túi nylon ma túy bị Bộ đội Biên phòng Long An bắt giữ. Clip: Thiên Long



Khoảng 1 giờ 40 phút ngày 12/9, tại khu vực cột mốc 187 thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An chủ trì phối hợp Đoàn 3 Cục PCMT&TP Biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm qua biên giới. Lúc này, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Vision biển kiểm soát 77L2-254.87 lưu thông trên tuyến đường có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng lập tức dừng lại kiểm tra.

Kiểm tra hành chính phương tiện, phát hiện đối tượng Trịnh Quốc Huy cất giấu 5 túi nylon có chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Kết quả giám định xác định, toàn bộ là chất ma túy.

Nghi phạm Huy khai nhận, số ma tuý trên vận chuyển thuê cho một người quen ở Ba Vet, Svay Riêng, Campuchia (chưa xác định được nhân thân, lại lịch của đối tượng thuê vận chuyển) với tiền công 5 triệu đồng.

Hiện Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp Công an tỉnh Long An tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra.