Bắt nữ Trưởng khoa của CDC Yên Bái vì sai phạm liên quan kit test Việt Á

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bị can đối với Đoàn Thị Hồng Hạnh, Trưởng khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh -Thăm dò chức năng thuộc CDC Yên Bái.