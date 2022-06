Giám đốc bị bắt, CDC Đà Nẵng hoạt động ra sao?

Sáng 23/6, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, Sở đã quyết định phân công bác sĩ Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng phụ trách, điều hành hoạt động của đơn vị này thay ông Tôn Thất Thạnh.

Bác sĩ Phạm Trúc Lâm cho biết, các hoạt động chuyên môn của đơn vị vẫn tiếp tục diễn ra, bảo đảm đúng kế hoạch.

“Với vị trí Trưởng Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh đang khuyết, hiện chúng tôi đã giao một phó giám đốc trực tiếp phụ trách để bảo đảm các hoạt động chuyên môn không bị ảnh hưởng, gián đoạn”, bác sĩ Lâm thông tin.

Đà Nẵng chi hàng trăm tỷ đồng mua kit test Việt Á. Ảnh: D.B

Như Dân Việt thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tôn Thất Thạnh (SN 1964, Giám đốc CDC Đà Nẵng) về hành vi "Tham ô tài sản". Cơ quan công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1982, Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng); khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Lê Thị Kim Chi (SN 1986, nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) cùng về hành vi trên.

Giám đốc CDC Đà Nẵng bị bắt tối 20/6. Ảnh:D.B

Công an Đà Nẵng xác định từ năm 2020 - 2021, ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với Công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm Covid-19 đã được TP.Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch. Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá hơn 4 tỷ đồng.