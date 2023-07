Bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua, bán dâm trong nhà nghỉ

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự Châu Cao Tuấn (SN 1977, cư trú khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Đối tượng Châu Cao Tuấn.

Cặp đôi mua, bán dâm.

Qua công tác nắm thông tin địa bàn, khoảng 15h ngày 1/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu phối hợp với Công an xã Vĩnh Xương và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ K.T. (thuộc ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu).

Tại 2 phòng của nhà nghỉ trên, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Các đối tượng khai nhận mỗi lần khách có nhu cầu mua dâm, Châu Cao Tuấn là người quản lý nhà nghỉ K.T. sẽ liên lạc qua điện thoại để các đối tượng bán dâm đến nhà nghỉ phục vụ khách.

Mỗi lần bán dâm các đối tượng bán dâm sẽ thu của khách 400.000 đồng, các đối tượng được hưởng 250.000 đồng, còn 150.000 đồng còn lại sẽ đưa cho Châu Cao Tuấn.