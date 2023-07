An Giang: Bắt 8 đối tượng đâm, chém nhau khiến nhiều người trọng thương

Sáng 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng gồm 4 anh, em ruột Nguyễn Văn Hai (SN 1987), Nguyễn Văn Ba (SN 1988), Nguyễn Văn Đức (SN 1995), Nguyễn Minh Huệ Lộc (SN 1999) và 4 anh, em ruột Cù Văn Ngọc (SN 1988), Cù Văn Bích (SN 1990), Cù Văn Nhớ (SN 1993), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2004, là em cùng mẹ khác cha) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nhóm anh, em Nguyễn Văn Hai. Ảnh: CACC

Các đối tượng cùng trú tại phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Ngọc có vay tiền của cha ruột Hai nhưng chưa trả, khoảng 23 giờ, ngày 22/1, Ngọc đến tiệm game bắn cá gần nhà tìm em trai thì gặp Hai đang chơi game tại đây.



Lúc này, Hai nhớ lại việc Ngọc thiếu tiền cha mình nên kêu Ngọc qua Tết phải trả tiền nợ cho Hai, nếu không trả sẽ đánh Ngọc, Ngọc trả lời "muốn gì qua Tết tính", 2 bên dẫn đến cự cãi và thách thức rồi ra ngoài đánh nhau.

Nhóm anh, em Cù Văn Ngọc. Ảnh: CACC

Hay tin Ngọc và Hai đánh nhau thì Bích, Nhớ, Tuấn (em ruột của Ngọc); Ba, Đức và Lộc (em ruột của Hai) mang theo nhiều hung khí chạy đến rồi lao vào đâm, chém nhau khiến 7 người bị thương. Trong đó, Bích bị thương tích 45%, Hai bị thương tích 36%, Đức bị thương tích 25%, Ba và Ngọc mỗi người bị thương tích 0,7%, Tuấn bị thương tích 4% và Lộc bị thương tích là 1%.

Hai trong số hung khí thu giữ của 2 nhóm. Ảnh: CACC

Hiện vụ việc đang được lực lượng Điều tra Công an TP.Châu Đốc tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.