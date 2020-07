Bắt quả tang nữ nhân viên massage bán dâm cho khách

Tối 14/7, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra đột xuất cơ sở xông hơi, massage tại tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn do ông Trần Bá Quyền (39 tuổi, trú xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà) làm chủ. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Hai cô gái bán dâm cho khách với giá 500.000 đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Tiếp tục kiểm tra khu vực massage của một khách sạn khác ở thị trấn Nghèn do Võ Chí Cương (38 tuổi, trú huyện Can Lộc) làm chủ, cảnh sát phát hiện thêm một đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tại 5 phòng massage khác thuộc 2 cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện 5 cặp đôi nam nữ khác có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các cô gái khai nhận mua bán dâm với khách giá 500.000 đồng.