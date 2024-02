Bắt "siêu trộm" có 2 tiền án, 5 lần đột nhập cơ quan nhà nước ở Quảng Nam trộm cắp tài sản

Ngày 28/2, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, trú tại khối phố Khúc Luỹ, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào ngày 26/2, Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận tin báo của Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình thị xã Điện Bàn về việc Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam (khối phố 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 39 cái máy quạt điện treo tường hiệu SENKO, 1 cái thang xếp inox cao 4m; ước tính tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Ảnh: T.H

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, xảy ra tại một trung tâm thể thao lớn, phục vụ tổ chức các sự kiện và hoạt động thể dục, thể thao của nhân dân các huyện phía Bắc của tỉnh Quảng Nam, gây lo lắng trong nhân dân và gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở; lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương tập trung tối đa lực lượng để khám phá nhanh, làm rõ đối tượng.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27/2, Đội Cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Văn Hiếu là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên. Trước những tài liệu, chứng cứ sắc bén của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Văn Hiếu cùng tang vật bị bắt giữ

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 15/2 đến ngày 26/2, lợi dụng thời điểm sau Tết, Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam chưa có hoạt động thường xuyên, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã 5 lần đột nhập để trộm cắp tài sản vào ban đêm.

Điều tra, mở rộng vụ án cũng xác định vào các ngày 20/2 và 23/2, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại tại khối phố Tân Mỹ, phường Điện Minh. Bản thân đối tượng Hiếu cũng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa xóa án tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã thu hồi 22 cái quạt điện và 1 xe mô tô là phương tiện gây án; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu về tội "Trộm cắp tài sản".

Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.