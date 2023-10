Bắt tạm nguyên Chủ tịch xã ở Bắc Giang

Ngày 8/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Chu Quang Thành, 60 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2010-2020) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 282, Bộ luật hình sự năm 1999.

Nguyên Chủ tịch UBND xã Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang, bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA Bắc Giang.

Nhà chức trách xác định năm 2016, trên cương vị Chủ tịch UBND xã Tân An, ông Thành đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn của xã lập danh sách, giao đất trái thẩm quyền cho các hộ gia đình mua 79 lô đất ở thôn Thắng, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, hành vi của ông Thành gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra mở rộng.