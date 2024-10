Bắt trúng luồng cá chim vây vàng, toàn con to bự, các chủ tàu Quảng Bình bất ngờ có khoản tiền to Bắt trúng luồng cá chim vây vàng, toàn con to bự, các chủ tàu Quảng Bình bất ngờ cầm khoản tiền to

Những ngày qua, ngư dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) trúng đậm luồng cá chim vàng, con nào cũng to bự, có tàu thu về hàng chục triệu đồng.