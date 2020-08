Bắt vợ chồng “hờ” buôn bán ma túy

Cuối chiều 11/8, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự một số đối tượng liên quan đến đường dây mua bán ma túy.

Theo thông tin ban đầu, vào giữa năm 2020, qua công tác trinh sát, Công an TP.Biên Hòa phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng có dấu hiệu nghi vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Đồng Nai tiêu thụ.

Đối tượng Uyên

Đến ngày 10/8, nhận được thông tin đối tượng sẽ trực tiếp giao ma túy và cất giữ một số lượng ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn TP.Biên Hòa, các trinh sát đã theo dõi bám sát đối tượng.

Qua theo dõi, công an phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô trên địa bàn khu phố 3, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành vây bắt.

Thời điểm bắt giữ đối tượng có những kẻ khác lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một chiến sĩ bị thương nhẹ. Đối tượng bị khống chế và qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một gói ma túy đá.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Phan Hoàng Phong (SN 1986, ngụ TP.Biên Hòa). Tiến hành khám xét nơi ở trọ của Phong tại phường Tam Hiệp, công an còn phát hiện, thu giữ hơn 50gr ma túy đá. Phong khai nhận, số ma túy này vừa mua của một số đối tượng trên địa bàn TP.Biên Hòa, đang trên đường vận chuyển tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã bắt, khám xét nơi ở trọ của 2 đối tượng Trần Thị Tố Uyên (SN 1977, đăng ký thường trú tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Phạm Văn Cảnh (SN 1986, ngụ tổ 9, khu phố 3, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa). Qua đó đã thu giữ gần 1,5kg ma túy đá; 20 viên nén ma túy tổng hợp và số tiền hơn 160 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Uyên và Cảnh sống với nhau như vợ chồng. Số lượng ma túy nói trên, Uyên mua tại TP.HCM, sau đó đưa về phòng trọ cất giấu. Hàng ngày, Uyên phân công Cảnh liên hệ với một số đối tượng khác để tiêu thụ ma túy.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.