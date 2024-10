TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trộm 100 lượng vàng của dì ruột; cướp tài sản của… chính mình

Cháu gái trộm 100 lượng vàng... của dì ruột

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 31/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Cẩm Phượng (SN 1964, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và Huỳnh An Ninh (SN 1968, em ruột Phượng) để điều tra về hành vi “che giấu tội phạm”.

Phượng và em trai bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ trộm 100 lượng vàng. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Trong đó, Phượng bị tạm giam 4 tháng, còn Ninh bị tạm giam 3 tháng.

Trước đó, ngày 16/10/2024, Công an xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn tiếp nhận tin báo của bà Đặng Thị T (SN 1937, ngụ xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn) về việc bị mất trộm 100 lượng vàng 24K, 1 nhẫn hột xoàn, 1 sợi dây chuyền, 1 lượng vàng 18K và một số nhẫn vàng 24K.

Theo lời kể của bà T, vào ngày 11/10/2024, khi mở tủ kiểm tra giấy tờ thì bà phát hiên bị mất số tài sản nêu trên. Tài sản này bà để trong tủ từ nhiều năm, không biết mất khi nào.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an huyện Trà Ôn và các đơn vị có liên quan khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra, xác minh. Đồng thời, mời những người có biểu hiện nghi vấn lên làm việc.

Qua đấu tranh làm việc, Phượng đã khai nhận chính mình đã lấy trộm số vàng trên, còn Ninh biết chuyện này nhưng không tố giác tội phạm.

Theo lời khai ban đầu, bà T bán tạp hóa và kinh doanh vàng bạc. Bà T là dì ruột của Phượng. Khi trông nhà giùm bà T, Phượng đã trộm vàng đem bán dần, lấy tiền tiêu xài.

Đến tiệm cầm đồ, cướp tài sản của… chính mình

Chiều 31/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Huỳnh Chí Trung (SN 1984, ngụ huyện Tân Châu) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng gây án. Nguồn: CAND

Tại cơ quan công an, Trung bước đầu khai nhận, đã nợ tiền đánh bạc qua mạng với nhiều người. Túng quẫn, vào ngày 27/10, Trung điều khiển xe mô tô BKS 70G1-749.85 đến tiệm cầm đồ “Kim Dung” do bà Trần Thị Dung (SN 1961, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) làm chủ, để cầm cố với giá 10.000.000 đồng.

Sau khi hoàn tất thủ tục thế chấp, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt lại xe. Trung giả vờ hỗ trợ bà Dung dẫn xe vào kho cất giữ. Lợi dụng sơ hở của bà Dung, Trung nổ máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua truy xét, trinh sát bắt giữ Trung khi đối tượng chuẩn bị mang xe qua Campuchia tiêu thụ.

"Xe điên" tông đoàn người đưa tang ở Hà Nội, 4 người thương vong

Chiều 31/10, đại diện Công an huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô con đâm vào đoàn người đưa tang tại đường liên xã Hát Môn làm 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Nhà chức trách cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đến hiện trường cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường. Cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế ô tô con mang BKS 30L-220.XX là ông Nguyễn Văn T. (SN 1960, trú tại Phúc Thọ). Quá trình kiểm tra xác định, ông T. không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Hiện trường vụ ô tô con tông đoàn người đưa tang khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương. Ảnh: Chụp từ clip.

Làm việc với cảnh sát, ông T. cho biết mới mua chiếc ô tô con này. Trước đây, ông T. chủ yếu lái xe số sàn. Khi lái chiếc xe mới là số tự động, tài xế không kịp xử lý tình huống dẫn đến vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 8h50 cùng ngày, tại đường liên xã Hát Môn - Vân Nam (thuộc thôn 6, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con và đoàn người đi bộ.

Ông T. điều khiển ô tô rẽ từ đường nhánh ra đường liên xã và bất ngờ đâm vào 4 người trong đoàn người đang đi đưa tang.

Cú va chạm mạnh khiến ông Nguyễn Lương T. (sinh năm 1959, trú xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ) tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương, đang điều trị tại bệnh viện. Vụ tai nạn cũng khiến một ô tô và một xe máy để bên đường bị hư hỏng.

Người vợ bị chồng rút xăng xe máy đốt ở Phan Thiết đã tử vong

Sáng 31/10, nguồn tin từ phường Hưng Long (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết, bà T.T.N (SN 1967), nạn nhân bị chồng dùng xăng đốt vào ngày 15/10 đã tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Hình ảnh vụ người vợ bị chồng rút xăng đốt được camera ghi lại. Ảnh: MH

Ngay trong sáng 31/10, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận và Công an TP.Phan Thiết cũng đã tiến hành trưng cầu khám nghiệm tử thi để củng cố hồ sơ theo quy định.

Trước đó vào tối 15/10, tại căn nhà trong hẻm đường Tôn Đức Thắng, thuộc phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, người dân phát hiện bà T.T.N cùng chồng là ông T.Q (SN 1960) bị cháy nhiều vị trí trên cơ thể.

Nhận được tin báo, Công an phường Hưng Long đã đến hiện trường cùng người dân đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Tai bệnh viện, bà N được chẩn đoán bị bỏng cấp độ 1 và cấp độ 2, diện tích bỏng khoảng 90% cơ thể. Do bị bỏng nặng, bà N được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục cấp cứu. Còn ông Q bị bỏng cấp độ 1 và cấp độ 2, diện tích bỏng khoảng 25% cơ thể (vị trí đầu, cánh tay trái).

Bước đầu các cơ quan chức năng xác minh và được biết, ông Q và bà N đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn nhưng vẫn chung sống cùng nhà.

Tối 15/10, cả hai xảy ra mâu thuẫn và theo hình ảnh từ camera ghi lại, ông Q dùng xăng rồi châm lửa đốt bà N. Khi đốt, ngọn lửa cháy lan sang tay và đầu ông Q.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra theo quy định pháp luật.

2 anh em sinh đôi nhỏ tuổi chết đuối vì nước lũ tại sân nhà

Sáng 31/10, ông Võ Văn Thông - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Thuỷ (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Sáng cùng ngày, trên địa bàn xảy ra trường hợp đuối nước thương tâm khiến 2 anh em sinh đôi tử vong".

Theo đó, vào chiều 30/10, chị Nguyễn Thị T. cùng 2 đứa con sinh đôi (sinh năm 2022) rời nhà tránh bão lũ cộng đồng của thôn về ở nhà ông bà nội tại xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Gia đình khóc thương bên thi thể 2 bé trai sinh đôi tử vong do đuối nước lũ.

Đến khoảng 5 giờ sáng 31/10, chị T. bận dọn lũ, sơ ý để 2 đứa con đi ra cửa và bước xuống sân rồi bị đuối nước.

Do các cháu còn nhỏ, mới biết đi nên tử vong thương tâm ở mực nước 35cm ngay tại sân nhà.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Được biết, chị Nguyễn Thị T. (32 tuổi) cùng chồng là anh Võ Văn A. (35 tuổi) có 5 người con, là hộ cận nghèo.

Hiện tại, anh Võ Văn A. đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan từ nguồn tiền vay mượn nên gia đình rất khó khăn.