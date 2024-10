TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nguyên Trưởng phòng CSGT 1 tỉnh; tin mới xét xử vụ cựu Bí thư Bắc Ninh

Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã thi hành kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh minh họa, nguồn internet

Những người bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Chánh - nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (đã nghỉ hưu từ năm 2022), Trần Văn Hên - nguyên Đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Nguyễn Văn Hoài Hảo - nguyên Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Lê Minh Hiếu - nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông.

Người được cho tại ngoại để điều tra, vì có người thân mắc bệnh hiểm nghèo là Lý Văn Trổng - nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động.

Qua công tác thanh tra về đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông (giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019), Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện 149 trường hợp có dấu hiệu nghi vấn can thiệp phần mềm đăng ký xe, hoán đổi thông tin đăng ký xe môtô để cấp biển số trái quy định.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh xác định 5 cán bộ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ được giao nhiệm vụ đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện hành vi vi phạm bằng cách sử dụng tài khoản đăng ký xe cá nhân hoán đổi biển số theo nhu cầu của người dân đăng ký xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nói vụ án của mình là “bài học cho những người đang công tác”

Chiều 30/10, sau 6 tiếng làm việc liên tục, TAND tỉnh Bắc Ninh cho cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và đồng phạm được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Trình bày trước tòa, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến cho rằng vụ án là bài học cho những người đang công tác, cần thực hiện nghiêm quy định pháp luật. Cựu Bí thư rất xúc động khi biết có hàng trăm đơn xin giảm nhẹ cho mình được gửi tới tòa.

HĐXX cho hay sẽ tuyên án với cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến và đồng phạm vào chiều 1/11/2024.

"Một lần nữa, bị cáo nhận tội và gửi lời xin lỗi với Đảng, Nhà nước và người dân. Bị cáo rất đau xót", ông Chiến nói và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo còn lại. Với bản thân, cựu Bí thư cho hay hiện tuổi cao, nhiều bệnh lại có mẹ già nên xin tòa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đứng trước bục khai báo, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh trình bày, trong 40 năm công tác bản thân luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tạm giam, bị cáo cảm thấy vô cùng đau xót, ăn năn, hối hận về hành vi sai phạm của mình đã ảnh hưởng đến Đảng, Nhà nước và cơ quan.

Cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh xin tòa xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các bị cáo trẻ tuổi khác để họ sớm có cơ hội trở về với gia đình, làm việc có ích cho xã hội.

Bị cáo Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, trình bày, qua 2 ngày xét xử thấy tòa làm việc công tâm, minh bạch, khoa học. Các diễn biến tại phiên toà giúp bị cáo hiểu rõ hơn về pháp luật và các vi phạm của bản thân.

"Cá nhân bị cáo có nhiều bệnh nền như tiểu đường, huyết áp nên kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo sớm trở về với gia đình để chữa bệnh", ông Nhường bày tỏ.

Bị cáo Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh khi nói lời sau cùng xin nhận mọi hình phạt và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ông cho hay vô cùng ăn năn, hối hận khi giữ vai trò là người đứng đầu ngành y tế tỉnh Bắc Ninh lại để xảy ra sai phạm trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện dẫn đến việc phải đứng trước toà.

Trước đó, trong sáng 30/10, Viện kiểm sát cho rằng cho rằng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC và Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng đã tác động, đưa hối lộ tới các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để được tham gia rồi thông thầu tại 6 gói thầu cung cấp thiết bị cho 6 bệnh viện tuyến huyện vào năm 2015. Hành vi này gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo này sau đó được Công ty AIC và Công ty Sông Hồng đưa hối lộ. Cụ thể, bị cáo Chiến nhận 4 tỷ đồng, Nguyễn Tử Quỳnh nhận 2 tỷ đồng; Trần Văn Tuynh nhận 6 tỷ mang về chia rồi giữ lại 3,2 tỷ đồng; Nguyễn Hạnh Chung nhận 600 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn nhiều lần tặng quà cho Nguyễn Nhân Chiến, tổng số 10 tỷ đồng; cho Nguyễn Tử Quỳnh tổng số 8,1 tỷ đồng.

Tự bào chữa, ông Chiến thừa nhận và nhất trí cao cáo buộc của cơ quan công tố nhưng xin xem xét bối cảnh phạm tội và những tình thế khó khăn của địa phương cũng như cá nhân ông trong vụ án.

Các luật sư tham gia bào chữa trong vụ án.

Luật sư của ông Chiến nêu quan điểm, bối cảnh năm 2013, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng mới 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện nhưng thiếu trang thiết bị y tế, nguồn vốn đầu tư không có, việc có 2 doanh nghiệp đặt vấn đề để tháo gỡ khó khăn dẫn đến hành động "tạo điều kiện" cho Công ty AIC và Công ty Sông Hồng của ông Chiến.

Bào chữa cho cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, luật sư Đỗ Quang Thành đồng tình với những cáo buộc của viện kiểm sát. Tuy nhiên, luật sư Thành đề nghị tòa xem xét việc hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn; những lần ông Quỳnh nhận tiền đều trong các dịp lễ, tết... không rõ ràng giữa quà và hành vi phạm tội để có mức án phù hợp hơn với mức từ 36-42 tháng tù do kiểm sát viên đề nghị.

Luật sư cũng mong muốn tòa ghi nhận thêm những cống hiến của ông Quỳnh với sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh. "Chúng tôi đã nhận được hơn 600 văn bản từ các vị lão thành, trí thức, những người có công, cựu đồng nghiệp và người dân tỉnh Bắc Ninh ghi nhận sự đóng góp của ông Quỳnh và đề nghị giảm nhẹ mức hình phạt khi lượng hình", luật sư trình bày.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hạnh Chung, luật sư Đỗ Thị Ánh Tuyết, Công ty Luật TNHH Lưu Đại Nghĩa, đề nghị tòa xem xét việc hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Ngoài ra, ông Chung còn là Thầy thuốc nhân dân, nếu được tuyên mức án nhẹ sẽ có điều kiện đóng góp cho công tác khám, chữa bệnh.

Còn luật sư Trịnh Văn Tuyến, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Huân, cựu Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, BQL dự án Công trình xây dựng Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh, mong HĐXX nhìn nhận về vai trò của Huân chỉ là thứ yếu, mờ nhạt; hành vi phạm tội mang tính giản đơn, trong tâm thế buộc phải tuân theo sự chỉ đạo, bị phụ thuộc và lệ thuộc vào lãnh đạo cấp trên. Với mức đề nghị án 18-24 tháng tù, luật sư không đồng ý, đề nghị tòa phạt tù bị cáo Huân bằng thời hạn tạm giam.

Mức án Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt các bị cáo:

Nhóm 4 người bị truy tố về tội "Nhận hối lộ":

1. Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, từ 48 – 60 tháng tù;

2. Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, từ 36 – 42 tháng;

3. Nguyễn Hạnh Chung, cựu Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, từ 24 – 30 tháng.

4. Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh, từ 42 – 48 tháng tù.

Bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ":

5. Bị cáo Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, từ 24 – 30 tháng tù.

Bị truy tố tội "Đưa hối lộ":

6. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC (đang bỏ trốn), từ 12 – 13 năm tù, tổng hợp 3 bản án trước bằng 30 năm tù.

Nhóm 7 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng":

7. Nguyễn Hồng Sơn, Phó giám đốc Công ty AIC (đang bỏ trốn), từ 10 – 11 năm tù;

8. Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng, từ 24 – 30 tháng tù;

9. Nguyễn Đằng An, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Ban Quản lý, từ 24 – 30 tháng tù;

10. Nguyễn Kim Huân, cựu Phó phòng Kế hoạch Ban Quản lý, từ 18 – 24 tháng tù;

11. Nguyễn Viết Toản, nhân viên Công ty AIC, từ 24 – 30 tháng tù.

12. Nguyễn Đăng Linh, cựu nhân viên Công ty AIC, từ 18 – 24 tháng tù;

13. Đặng Xuân Minh, Chủ tịch Công ty Thẩm định giá BTC VALUE, từ 24 – 30 tháng tù.

Tạm giam nam bị can hiếp dâm bé gái 3 tuổi

VKSND huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) vừa ra quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can đối với Nguyễn Văn Thạch (SN 2000, trú tại xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Thạch. Nguồn: Công Lý

Theo nội dung vụ việc, trưa 17/10, Nguyễn Văn Thạch và B.T.G. (chú họ của cháu M.) cùng ăn cơm, uống rượu với nhau tại nhà của Thạch.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Thạch và G. tiếp tục về nhà G. để uống bia. Trong lúc uống bia, Thạch đi vào nhà để đi vệ sinh, khi đi qua nhà bếp thì thấy cháu H.N.M. (sinh ngày 28/12/2021) đang chơi một mình. Lúc này, Thạch bế cháu vào nhà vệ sinh chốt cửa và thực hiện hành vi đồi bại với cháu M. Nghe thấy cháu M. khóc nên anh G. đạp cửa nhà vệ sinh bế cháu ra ngoài.

Đến ngày 22/10, Nguyễn Văn Thạch đến Công an xã Thạch Lập đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng bị hại là trẻ em, ban đầu đối tượng quanh co chối tội chỉ thừa nhận hành vi sàm sỡ cháu bé, lãnh đạo VKSND huyện Ngọc Lặc đã phân công và cùng kiểm sát viên tham gia đấu tranh, lấy lời khai của đối tượng, của người làm chứng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, VKSND huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với Cơ quan điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định, kịp thời đề ra những yêu cầu điều tra để Cơ quan điều tra làm rõ thêm nội dung, diễn biến của vụ án và hành vi phạm tội của đối tượng, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Do đó, đối tượng Nguyễn Văn Thạch đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền.

Triệt phá chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt giữ 7 đối tượng

Clip: Triệt phá chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt giữ 7 đối tượng.

Trước đó, thực hiện mở đợt cao điểm tổng điều tra, rà soát, xác minh và tập trung đấu tranh truy quét tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện 1 đường dây ma túy liên tỉnh, trong đó có 3 đối tượng nữ tại Lào Cai có nhiều biểu hiện mua bán "chất cấm" trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Đinh Thúy Nga cùng nhiều tang vật trong vụ án. Ảnh: Thanh Nga

Đến ngày 2/10, tại tổ 17, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy, Công an thành phố Lào Cai đã liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Lý Ngọc Lan (sinh năm 2005), HKTT và chỗ ở tại tổ 7, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, vật chứng thu giữ 3 viên ma tuý kẹo, 1gr ketamine; Phạm Thị Thanh Hường (sinh năm 2000), HKTT tại tổ dân phố số 3, thị trấn Nông Trường Phong Hải (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), HKTT tại số nhà 002, đường Ngô Quyền, tổ 20, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai; vật chứng thu giữ 21 viên ma tuý kẹo, 12gr ketamine; Chu Thị Linh (sinh năm 2004), HKTT tại thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Mở rộng điều tra, Phạm Thị Thanh Hường khai mua ma túy của 1 đối tượng tên là Long tại Hà Nội. Ngay lập tức Ban chuyên án đã cử 2 tổ công tác của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định, bắt giữ đối tượng Hồ Ngọc Long (sinh năm 1997), trú tại thị trấn Nam Sách - Hải Dương.

2 đối tượng Chu Thị Linh và Lý Ngọc Lan. Ảnh: Thanh Nga

Qua đấu tranh, khai thác đối tượng Long, xác định khoảng từ năm 2023 trở lại đây Long có góp tiền với Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1996), trú tại xã Phong Niên (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) mua ma túy tổng hợp các loại: Kẹo, ketamine, nước vui với số lượng lớn qua mạng xã hội Telegram. 2 đối tượng thuê 1 đối tượng nữ tên Nga (Long và Đức Anh không biết địa chỉ ở đâu) nhận ma túy và thuê shipper chuyển hàng đến địa chỉ mà Nga cung cấp.

Sau khi Long, Đức Anh báo số lượng, Nga tự tiến hành kiểm kê và báo lại, ma túy được cất giấu tại 1 căn chung cư Nga đã thuê từ trước. Khi có khách mua ma túy (khách ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước), Long và Đức Anh sẽ báo số lượng lại cho Nga, Nga tiến hành chia nhỏ ma túy theo số lượng người mua yêu cầu và thuê shipper để gửi hàng. Mỗi lần bán xong 1 đơn, Long và Đức Anh trả thù lao cho Nga 400.000 đồng.

Bằng các tài liệu thu thập được, đến 0 giờ 30 ngày 5/10, Ban chuyên án phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Thúy Nga (sinh năm 2002), trú tại Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội, tại phòng số 504, nhà trọ số 10, ngách 47/3, Nhân Hòa - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội và số 180/84/71 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội. Vật chứng thu giữ khi khám xét: 601,87gr ketamine, 210,937gr MIDMA, 452,99gr bột nước vui.

3 đối tượng gồm Hồ Ngọc Long, Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Quang Huy tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Đến khoảng 9 giờ ngày 5/10, tổ công tác tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà, đồ vật, chỗ ở của Hồ Ngọc Long và Nguyễn Đức Anh tại phòng số 2405, tòa nhà Trinity Tower, phường Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội, thu giữ 2 gói ketamine cùng một số đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ quán karaoke An Phú vụ cháy 32 người chết lãnh 8 năm tù, cựu công an bị tuyên 7 năm 6 tháng tù

Ngày 30/10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết. Phiên tòa bước vào phần tuyên án. HĐXX đã tuyên phạt Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) 8 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về PCCC".

Bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) bị tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Các bị cáo Phạm Quốc Hùng (SN 1980) nhận mức án 7 năm tù, bị cáo Vũ Trường Sơn (SN 1987) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thành Luân (SN 1987) bị phạt 5 năm tù cùng về tội “Vi phạm các quy định về PCCC”.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (SN 1985) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Phạm Thị Hồng, nguyên là cán bộ công tác tại Đội tổng hợp của Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thuộc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương) bị tuyên 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hồng trong quá trình xét xử liên tục kêu oan.

Theo nội dung vụ án, tối 6/9/2022, lửa bất ngờ bùng lên tại lầu 2 karaoke An Phú rồi nhanh chóng lan nhanh toàn bộ quán. Lúc này, có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên ở trong. Khoảng một phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương.

Kết quả giám định kết luận vụ cháy xảy ra do dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông tầng 2 bị chập, lửa cháy lan ra các vật liệu xung quanh. Hệ thống điện, PCCC của cơ sở không đảm bảo an toàn. Trong số 32 nạn nhân, có 31 người trong máu có nồng độ cồn, trong đó 18 nạn nhân có nồng độ cồn trong máu rất cao từ 86-299mg/100ml; một người dương tính với ma túy.

Cơ quan công tố xác định, bị cáo Hùng và một số cán bộ cảnh sát PCCC cháy đã có nhiều sai phạm trong việc thẩm duyệt hồ sơ thiết kế; kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC; không thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra phát hiện các vi phạm trong PCCC của chủ quán karaoke.

Cụ thể, Lê Anh Xuân là người đứng đầu cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, quá trình xây dựng và hoạt động không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC, cứu hộ cứu nạn. Ông này đã thuê nữ cảnh sát Phạm Thị Hồng thi công và hoàn thiện hệ thống PCCC của quán. Do Hồng không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công và hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống PCCC nên đã thuê ông Nguyễn Duy Linh làm.

Sau khi ông Linh thi công xong, bà Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng tác động nghiệm thu hệ thống PCCC của karaoke An Phú. Tuy nhiên, Hùng không kiểm tra, nghiệm thu theo quy định mà lập khống biên bản nghiệm thu nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Hồng sau đó đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân (do Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến PCCC) nhờ ký khống vào biên bản. Luân vì "nể nang Hồng là cán bộ cảnh sát PCCC" nên đã ký vào biên bản, dưới mục đơn vị thi công.

Tiếp đó, Hùng tham mưu cho cấp trên ký nháy vào công văn xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú để đề xuất Phó Giám đốc cảnh sát PCCC Bình Dương tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động. Đến ngày 18/7/2017, Cảnh sát PCCC Bình Dương ban hành văn bản về việc xác nhận nghiệm thu. Ngày 31/7/2017, Công an thị xã (nay là thành phố) Thuận An đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho cơ sở An Phú. Quá trình điều tra, bị cáo Hồng không thừa nhận hành vi sai phạm.

Bị cáo Vũ Trường Sơn là người kiểm tra bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế về PCCC tại cơ sở An Phú và lập bảng đối chiếu quy chuẩn. Tuy nhiên, Sơn không phát hiện hồ sơ thiết kế của cơ sở có một số nội dung chưa đảm bảo, vẫn xây dựng báo cáo trình cấp trên.