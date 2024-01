Bầu cử tổng thống Mỹ 2024: Tổng thống điều hành đất nước từ nhà giam?

Đối với nhiều người Việt, Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm là cái tên khá xa lạ. Tuy nhiên, trong cộng đồng triết học quốc tế và giới sinh viên tại San Jose City College (California), ông là một nhân vật rất nổi tiếng nhờ sự hiểu biết sâu rộng của mình. Ông được đánh giá là 1 trong các triết gia nổi tiếng giới nghiên cứu triết học trên thế giới. Nguyễn Hữu Liêm (1955) sinh ra tại Quảng Trị. Hiện, ông thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam. Ông tư vấn về luật quốc tế và tham gia giảng dạy ở vài trường Đại học. Tiến sĩ từng học cử nhân kinh tế nông nghiệp. Sau đó, ông học thạc sĩ về quản lý công ở Đại học Texas. Năm 1987, ông tốt nghiệp tiến sĩ luật ở University of California, Hastings College of the Law. Sau đó, ông mở một hãng luật tại Mỹ. Tiếp đó, ông lấy bằng thạc sĩ triết học tại San Jose State University và tiến sĩ triết học tại California Institute for Integral Studies