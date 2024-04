Bayer Leverkusen lại ghi bàn cuối trận, HLV Alonso phủ nhận việc ăn may

Bayer Leverkusen tiếp tục bất bại

Ở trận lượt đi, Bayer Leverkusen đã đánh bại West Ham 2-0. 2 bàn thắng của Bayer Leverkusen trong cuộc so tài đó được ghi ở cuối trận do công của Hofmann (phút 83) và Boniface (phút 90+1).

Trước đó, tại vòng 1/8, Bayer Leverkusen trong cả 2 lượt trận đều bị Qarabag dẫn trước nhưng sau đó vẫn lật ngược tình thế với các bàn thắng muộn màn. Tính đến trước trận gặp West Ham vào rạng sáng nay (19/4), Bayer Leverkusen đã trải qua 43 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có rất nhiều trận họ thoát thua hoặc giành chiến thắng ngoạn mục bởi các bàn thắng muộn màng.

Bayer Leverkusen gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn thủ hòa West Ham 1-1 ở trận lượt về để thắng chung cuộc 3-1. Ảnh: UEFA

Trong trận lượt về gặp West Ham, Bayer Leverkusen bị dẫn trước từ phút thứ 13 bởi pha ghi bàn của Antonio. Áp lực dành cho Bayer Leverkusen là không hề nhỏ bởi nếu thủng lưới 1 bàn nữa, họ sẽ đánh mất lợi thế tạo được từ trận lượt đi.

Tuy nhiên, đến phút 89, Frimpong đã gỡ hòa 1-1 cho Bayer Leverkusen. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này và Bayer Leverkusen đi tiếp với thắng lợi chung cuộc 3-1. Tại vòng bán kết Europa League, Bayer Leverkusen sẽ gặp AS Roma.

Đánh giá về việc Bayer Leverkusen thường xuyên ghi bàn vào cuối trận, HLV Alonso chia sẻ: "Nếu chúng tôi ghi bàn 1 lần, đó có thể là do may mắn. Nhưng điều đó đã xảy ra rất nhiều lần nên chúng tôi cần nhìn nhận rằng không phải lúc nào cũng là ăn may bởi chúng tôi xứng đáng có bàn thắng. Chúng tôi đang tiếp tục tiến lên và có ý tưởng rõ ràng về cách thực hiện mọi việc".

Nhận định về trận đấu vừa qua, HLV Alonso phân tích: "Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề trong 45 phút đầu tiên. West Ham liên tục dồn ép chúng tôi và khiến chúng tôi không thể thoải mái cầm bóng và chuyền bóng vào đúng thời điểm.

Nhưng chúng tôi đã kịp thể hiện bản lĩnh. Chúng tôi đã trở lại đầy cá tính trong hiệp hai và làm những điều đúng đắn để giành quyền vào bán kết.

Chúng tôi đã thay đổi một số thứ, không chỉ về chiến thuật mà cả về thể chất và tinh thần. Chúng tôi đã không chơi với cường độ cao mà điều chỉnh để cầm bóng thoải mái hơn và giữ thăng bằng tốt hơn. Chúng tôi muốn tiến xa nhất có thể và điều quan trọng nhất là đạt được mục tiêu của mình".

