Ngày 21/5, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết đã tạm giữ thêm Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra liên quan đến vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Bé gái hơn 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành ở Lâm Đồng. Trần Hoài Thương là người tình của N.P.H.A (22 tuổi, thường trú tại phường 3, TP Đà Lạt), mẹ cháu bé.

Qua xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng còn xác định cả Thương và H.A. đều dương tính với ma túy.

Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV.

Qua điều tra ban đầu, năm 2020, N.P.H.A kết hôn với anh N rồi sinh ra cháu C. Tuy nhiên, đến tháng 2/2023, hai vợ chồng N.P.H.A ly thân. Sau đó, N.P.H.A cùng con thuê trọ tại số 30 Nguyễn Văn Trỗi, (phường 1, TP Đà Lạt). Từ tháng 3/2023, A có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương.



Làm việc với cơ quan chức năng, Thương khai nhận đã nhiều lần đánh, hành hạ cháu C. Đỉnh điểm, ngày 19/5, do cháu C khóc nên Thương đã đánh rồi lấy núm vú giả, đặt vào miệng cháu, sau đó dán băng keo quanh miệng để cháu không khóc.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nơi N.N.T.C - bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng đang được điều trị. Ảnh TL.

Khi thấy cháu C khó thở thì Thương đã lấy băng keo ra khỏi miệng cháu bé. Đến 17 giờ ngày 20/5, khi cho cháu C. uống sữa, cháu không uống nên Thương đã tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, ói sữa ra ngoài. Vào thời điểm này, N.P.H.A cũng có mặt tại phòng trọ nhưng không can ngăn hành vi của người tình. Sau đó, cháu bé mới được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ.