Huyện đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân, nữ Chủ tịch tái đắc cử

Sáng ngày 18/5, Hội Nông dân huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển". Tham dự đại hội có bà Nguyễn Thị Tường Vi – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Sơn – Bí thư huyện Ủy huyện Lâm Hà, các đại biểu đến từ UBND huyện Lâm Hà, cùng khoảng 140 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 21.000 cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lâm Hà cho biết, trong những năm qua Hội nông dân các cấp tại huyện Lâm Hà thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức trong công tác tuyên truyền.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà (thứ 4 bên trái qua) tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Lâm Hà khóa VIII, nhiệm Kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Long.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị của cán bộ, hội viên nông dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương… đặc biệt là chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Chính vì vậy, đã có tác động tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bà NGuyễn Thị Tường Vi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng (áo dài tím) thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh hội tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Văn Long.

"Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, 5 năm qua các cấp Hội Nông dân huyện Lâm Hà đã năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Huyện uỷ, Hội nông dân tỉnh để tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đoàn kết, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các phong trào thi đua tiếp tục được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên phạm vi toàn huyện, góp phần to lớn vào công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cải thiện đời sống nông dân. Từ đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện", bà Nguyễn Thị Thanh Thùy phát biểu.

Trước đó, 100% Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở tại huyện Lâm Hà đã thành công tốt đẹp. Ảnh: Văn Long.

Đến nay, số lượng, chất lượng hội viên và hoạt động của chi, tổ hội cơ sở Hội có sự phát triển vượt bậc. Trong 5 năm, đã phát triển 4.624 hội viên bình quân mỗi năm kết nạp được 925 hội viên. Nâng tổng số hội viên trong toàn huyện đến nay là 21.153 hội viên. Đạt 102,7% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VII đề ra.

Năm năm qua, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã khơi dậy ý thức tự lực tự cường, mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp người nông dân đổi mới suy nghĩ, cách làm phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả; phấn đấu thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Hằng năm, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện đến cơ sở đều tăng từ 5 – 10% hộ.

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp huyện Lâm Hà đã vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp công sức vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo Hội nông dân xã, thị trấn thành lập mô hình "Tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp", "Camera an ninh" tại địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có 33 tuyến đường, mô hình vì môi trường. Đẩy mạnh thực hiện chương trình MTQG về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lâm Hà khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Long.

Trong giai đoạn 2023-2028, Hội Nông dân huyện Lâm Hà phấn đấu tuyên truyền thu hút đông đảo nông dân vào Hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ tập hợp thu hút nông dân vào hội 75% số lao động nông nghiệp; xây dựng tổ chức Hội nông dân từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh; nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở nông thôn, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, phát triển mới 4500 hội viên, bình quân mỗi năm phát triển 800-900 hội viên. Tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho nông dân, hàng năm, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 14.000 lượt hội viên, nông dân, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 700 lượt hội viên, nông dân. Đặc biệt, hàng năm tăng từ 6-10% số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, phấn đấu đến năm 2028 có 55 % hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp số hộ nông nghiệp.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Tường Vi – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh hội, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân huyện Lâm Hà cần tiếp tục tổ chức và tạo điều kiện cho hội viên nông dân được học tập, lao động, nâng cao trình độ về mọi mặt, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống của hội viên nông dân. Tập trung xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đảm bảo các sản phẩm khi sản xuất ra phải đạt tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Tường Vi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Văn Long.

Song song với đó, thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm công tác cụ thể của từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành. Mỗi thành viên Ban Chấp hành phải chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong công việc, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, bức xúc của nông dân để cùng với tổ chức Hội kịp thời tháo gỡ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lâm Hà khóa mới gồm 27 đồng chí (đại hội giới thiệu 26 đồng chí bầu lấy 26 đồng chí, để khuyết cơ cấu là lãnh đạo 1 ngành). Ngay trong ngày 18/5, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Lâm Hà khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí. Trong đó, bà Nguyễn Thị Hồng Anh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lâm Hà, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lâm Hà khóa VIII, nhiệm Kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Long.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Lâm Hà khóa VIII, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân của Hội Nông dân huyện Lâm Hà. Ngoài ra, UBND huyện Lâm Hà cũng tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân thuộc Hội Nông dân huyện.