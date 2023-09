Ngày 19/9, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Công an TP.Thuận An, Bình Dương triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ Phạm Hồng Sơn (SN 2004), Nguyễn Văn Mến (SN 1993, cùng ngụ TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 2005, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

3 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Minh

Số tang vật thu được. Ảnh: Hoàng Minh

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 8 khẩu súng, 41 viên đạn cùng nhiều bộ phận, thiết bị, công cụ dùng để chế tạo súng.

Theo điều tra ban đầu, Sơn mua các linh kiện về chuyên chế tạo súng, sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội để rao bán.

Khi khách có nhu cầu mua súng, Nguyễn Văn Mến có nhiệm vụ đi giao; còn Tuấn mua súng về để tàng trữ, sử dụng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.