Bênh bạn gái, đâm người gây tử vong tại quán karaoke

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, Công an TP Vinh, Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Duy Tuấn (SN 1982, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tuấn là nghi phạm liên quan đến cái chết của anh Ph.Ng.Th (SN 1990, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) vào đêm ngày 21/11, tại quán karaoke trên địa bàn xã Nghi Ân, TP Vinh.

Theo đó, vào khoảng 22h15’ ngày 21/11, anh Ph.Ng.Th cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke trên địa bàn xã Nghi Ân, TP Vinh. Trong lúc hát karaoke anh Th xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.H (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), nên đã tát một cái vào mặt của chị P.T.H.

Đối tượng Nguyễn Duy Tuấn tại cơ quan công an.

Bị tát, chị P.T.H khóc chạy ra quầy lễ tân của quán và gọi điện cho Nguyễn Duy Tuấn. Khoảng 15 phút sau, Nguyễn Duy Tuấn đến quán karaoke gặp anh Ph.Ng.Th để “nói chuyện”. Tuấn bất ngờ rút ra một con dao bấm đâm thẳng một phát vào vùng đùi gần sát bụng dưới phía trước của anh Th. Bị đâm, anh Th quay người bỏ chạy vào phía trong, Tuấn đuổi theo đâm tiếp một nhát vào vùng lưng của nạn nhân. Anh Th chạy đến trước cửa phòng hát thì gục xuống.

Phát hiện sự việc, những người trong phòng chạy đưa anh Th đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Th đã tử vong vào sáng 22/11. Sau khi gây án Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được thông tin, Công an TP Vinh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An), Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ án đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Sáng 23/11, Công an TP Vinh đã bắt được đối tượng Nguyễn Duy Tuấn khi đang trốn tại địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.