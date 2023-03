Từ đầu năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp đã cung ứng 881 nghìn liều vắc-xin dại trên động vật; đang bảo quản tại kho của các doanh nghiệp 4,3 triệu liều; dự kiến sản xuất, nhập khẩu quý 2 là 2,5 triệu liều.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2022, cả nước ghi nhận 70 người tử vong do bệnh dại tại 25 tỉnh, thành phố, trong đó nhiều nhất là các tỉnh Bến Tre (13 ca), Kiên Giang (5 ca), Nghệ An (5 ca) và Quảng Bình (5 ca), tăng 5 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2021. Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước xảy ra 4 ca tử vong trên người tại 3 tỉnh: Lào Cai (1), Quảng Ninh (1), Gia Lai (2).