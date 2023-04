Tham dự có, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc Hội khóa XIV, XV; Chủ tịch Hội đồng cố vấn tập đoàn Medlatec; bà Trịnh Thị Quế - Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm Hệ thống Y tế Medlatec, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, lãnh đạo Bệnh viện Khánh Hòa, các chuyên gia trong lĩnh vực y tế và hơn 700 y, bác sĩ trong khu vực.

Ông Trịnh Ngọc Hiệp - Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Ngọc Hiệp - Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, hệ thống y tế Medlatec là một trong những đơn vị y tế tư nhân đi đầu trong các hoạt động đào tạo, trau dồi chuyên môn y khoa, không chỉ dừng lại trong nội bộ mà còn mở rộng đào tạo các cán bộ ngành y khắp mọi miền đất nước với các mô hình đào tạo hiện đại nhằm tạo điều kiện nâng cao chuyên môn và hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe từ tuyến trung ương đến tuyến cơ sở nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Rất đông các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, y bác sĩ tham gia tập huấn. Ảnh: PV

Đặc biệt, hỗ trợ lĩnh vực xét nghiệm đối với bệnh viện tuyến dưới khi mà hệ thống labo xét nghiệm tại đó còn nhiều hạn chế, mới dừng lại ở xét nghiệm cơ bản và chưa tiếp cận được đến tận nhà người bệnh.

Theo ông Hiệp, bệnh viện đa khoa Khánh Hòa quy mô 1.250 giường, hiện nay bệnh viện có 4 trung tâm, 8 phòng chức năng, 20 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng, với diện tích khoảng 32.000m2, bệnh viện đã đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt cho nhân dân trong tỉnh và các khu vực lân cận. Với sự hỗ trợ từ Medlatec hy vọng sẽ mang lại nhiều kiến thức chuyên môn hữu ích với các thầy thuốc trong công tác chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân.

TS. BS Trịnh Thị Quế - Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm Hệ thống Y tế Medlatec cho biết, trong khám chữa bệnh, có 60-70% các quyết định lâm sàng dựa trên kết quả xét nghiệm, đồng thời, kết quả xét nghiệm này còn có ý nghĩa quyết định loại hình điều trị cho bệnh nhân.

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - ĐBQH Khóa XIV, XV; Chủ tịch Hội đồng cố vấn tập đoàn Medlatec phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: PV

Vì vậy, xét nghiệm là chỉ định cần thiết và bắt buộc trong kiểm tra, theo dõi sức khỏe trọn đời của chúng ta từ khi chuẩn bị kết hôn (tiền hôn nhân), hỗ trợ sinh sản (cho các trường hợp vô sinh, hiếm muộn), sàng lọc - chẩn đoán trước sinh, sơ sinh, đến sàng lọc, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh lý theo độ tuổi, giới tính.

Với thế mạnh, kinh nghiệm của đơn vị sở hữu Trung tâm Xét nghiệm hiện đại số 1 tại Việt Nam, trong nội dung báo cáo, chuyên gia chia sẻ các xét nghiệm theo chuyên khoa đang được triển khai tại Trung tâm Xét nghiệm Medlatec, gồm hóa sinh - miễn dịch, huyết học - đông máu, vi sinh, di truyền, giải phẫu bệnh.

TS Quế nhấn mạnh, để kết quả chính xác, tin cậy mỗi labo cần tuân thủ nghiêm ngặt công tác quản lý chất lượng gồm các tiêu chuẩn quản lý trước phân tích, trong phân tích (nội kiểm, ngoại kiểm) và sau xét nghiệm. Tại Medlatec áp dụng toàn diện trong quản lý chất lượng gồm trước - trong và sau xét nghiệm. Để chất lượng xét nghiệm như cam kết, Medlatec áp dụng nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế và là đơn vị y tế tiên phong áp dụng song hành hai chứng chỉ quốc tế là ISO 15189:2012 và CAP (Hoa Kỳ).

PGS.TS Hoàng Thị Ngọc Lan - Giảng viên cao cấp Bộ môn Y Sinh học Di truyền, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, sàng lọc trước sinh, sơ sinh là những sàng lọc quan trọng nhằm phát hiện người có nguy cơ bị các bệnh/tật di truyền, từ đó có thể đưa ra các can thiệp kịp thời.

Chuyên gia khuyến cáo tất cả các thai phụ nên tham gia sàng lọc trước sinh, việc sàng lọc này được diễn ra theo 2 mốc: Thai từ 11 đến 13 tuần 6 ngày hoặc tuổi thai từ 14-21 tuần.

Khi tham gia sàng lọc trước sinh, mẹ bầu an tâm sàng lọc được bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, sàng lọc một số bất thường bẩm sinh cho thai. Trong các phương pháp sàng lọc trước sinh, so với các xét nghiệm truyền thống Double test, Triple test, siêu âm, xét nghiệm NIPT được xem là "tiêu chuẩn" vàng chẩn đoán trước sinh. Đây là xét nghiệm sàng lọc không xâm lấn thực hiện bằng xét nghiệm máu nên an toàn cho mẹ và bé, có độ nhạy, độ đặc hiệu cao (99,9%).

Được biết, Medlatec hiện là hệ thống y tế tư nhân có mạng lưới phủ rộng nhất Việt Nam với 1 Bệnh viện, 10 phòng khám đa khoa, 31 phòng khám chuyên khoa xét nghiệm, 50 điểm thu gom mẫu và 1 Trung tâm xét nghiệm tại Campuchia.

Đặc biệt, Medlatec có thế mạnh sở hữu Trung tâm xét nghiệm hiện đại số 1 tại Việt Nam với hệ thống máy móc đồng bộ, tự động hoàn toàn, thực hiện quản lý song hành hai tiêu chuẩn quốc tế là ISO 15189:2012 và tiêu chuẩn CAP đồng bộ cùng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Y tế, chương trình nội/ngoại kiểm...