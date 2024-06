Sáng 28/6, thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã nhiều lần gửi văn bản, đồng thời trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Long An để yêu cầu báo cáo tình hình nợ lương, nhưng bệnh viện chưa có văn bản chính thức báo cáo theo yêu cầu.

Từ năm 2022 đến nay, Sở LĐTBXH Long An đã nhận 19 đơn khiếu nại của người lao động làm việc tại Bệnh viện Sản nhi Long An (thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Sản nhi Long An). Trong đó, phần lớn là nợ lương khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Bệnh viện Sản Nhi Long An nằm ở vị trí thuận lợi ven đường tỉnh 827 phường 7, TP. Tân An (Long An). Ảnh: Thiên Long

Theo thông tin, Bệnh viện Sản nhi Long An còn nợ lương người lao động tổng cộng là 16 tỉ đồng. Cụ thể, người lao động còn đang làm việc 4,5 tỉ đồng, người lao động đã nghỉ việc 11,5 tỉ đồng.

Ngành chức năng vẫn thường xuyên theo dõi đôn đốc, nhắc nhở bệnh viện thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động theo đúng quy định.

"Đối với người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động thôi việc, nếu có khiếu nại bệnh viện không chi trả lương, Sở LĐTBXH hướng dẫn người lao động gửi đơn đến Công ty Cổ phần Bệnh viện Sản Nhi Long An. Công ty không giải quyết, người lao động gửi đơn đến phòng LĐTBXH TP Tân An hoặc khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP Tân An theo quy định tại Điều 188 của Bộ Luật Lao động năm 2019", đại diện lãnh đạo Sở này thông tin.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH Long An, đã có 19 người gửi đơn khiếu nại Công ty Cổ phần Bệnh viện Sản nhi Long An đang được TAND TP Tân An thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, hiện tại có 2 trường hợp là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung và Khấu Thị Ngọc Giao đã rút đơn khởi kiện do thỏa thuận thành công với người sử dụng lao động.

Được biết, từ đầu tháng 12/2023 đến nay, Bệnh viện Sản nhi Long An đã ngừng tiếp nhận điều trị nội trú. Số lượng bệnh nhân đến khám ngoại trú giảm đáng kể. Do khó khăn, nhân viên y tế nghỉ việc nhiều nên bệnh viện chưa thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động theo đúng quy định.

Hiện tại các Sở, ngành tỉnh đang thực hiện báo cáo đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong việc vận hành bệnh viện trên theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4849/UBND-VHXH ngày 20/5/2024.

Bệnh viện Sản nhi Long An có quy mô 500 giường, tọa lạc tại khu đất ven đường tỉnh 827 thuộc phường 7, TP Tân An, Long An, hoạt động từ ngày 10/7/2020.