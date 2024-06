Cục Thuế Long An cưỡng chế hóa đơn nhiều công ty xây dựng, giao thông nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Trưa 27/6, thông tin từ Cục Thuế Long An, Cục trưởng Nguyễn Văn Thủy vừa ký quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với một số doanh nghiệp xây dựng và giao thông hiện hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Bảo trì và xây dựng giao thông 714, địa chỉ 218 quốc lộ 1 phường 2, TP Tân An (Long An). Lý do, công ty này có số tiền nợ thuế quá hạn trên 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định của luật quản lý thuế. Số tiền theo thông báo hơn 2 tỷ đồng.

Trụ sở công ty cổ phần bảo trì và xây dựng giao thông 714 địa chỉ 218 quốc lộ 1 phường 2, TP. Tân An (Long An). Ảnh: Thiên Long

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Huy LA, địa chỉ khu phố Bình Cư 2, phường 6, TP Tân An bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền nợ thuế 10,4 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư - Xây dựng Vân Ánh, địa chỉ đường Võ Văn Môn phường 4, TP Tân An bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền nợ thuế 4,999 tỷ đồng.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Phú Sinh địa chỉ ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc (Long An) bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền nợ thuế hơn 59,1 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực trong vòng 1 năm đối với tất cả các công ty trên.