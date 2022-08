Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) thông báo đã ra quyết định khởi tố bổ sung với Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ,theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.

Cùng tội danh, C01 khởi tố Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC. Bốn người này bị điều tra hành vi nâng khống vốn của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Trịnh Văn Quyết trước khi bị bắt. Ảnh: BT

Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2014 đến năm 2016 ông đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros (mã cổ phiếu là ROS) và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Tính đến ngày 24/2/2021, Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ dựng tên), thu được hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Trước đó ngày 29/3, Quyết bị C01 khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán. Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt hai em gái của Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng Hương Trần Kiều Dung, và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Bị khởi tố hai tội danh, ông Trịnh Văn Quyết có thể bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với tội thao túng thị trường chứng khoán mà Quyết và một số đồng phạm đang bị điều tra, theo quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự, mức hình phạt không quá 7 năm tù.

Đến nay, Quyết và một số đồng phạm bị khởi tố thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền 6.412 tỷ, đã vi phạm khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự, khoản này có khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tuy nhiên, ông Cường cho rằng, thời điểm này còn quá sớm để nói về hình phạt đối với các bị can. Bởi quá trình tố tụng hình sự diễn ra theo ba giai đoạn là điều tra, truy tố và xét xử.

Trường hợp các bị can bị cơ quan điều tra kết luận là đã thực hiện hành vi phạm tội, bị đề nghị truy tố và viện kiểm sát ban hành cáo trạng để truy tố đối với các bị can, tòa án sẽ tiến hành xét xử vụ án hình sự.

Nếu kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa cho thấy các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập hợp pháp và được làm sáng tỏ tại phiên tòa, tòa án có thể ban hành bản án hình sự kết tội đối với các bị cáo.

Khi tòa án ban hành bản án kết tội đối với bị cáo, hình phạt sẽ được đặt ra. Còn trường hợp quá trình điều tra, truy tố, xét xử mà không đủ căn cứ để buộc tội đối với các bị can, bị cáo, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể đình chỉ điều tra đối với bị can, bị cáo hoặc tuyên bố bị can bị cáo không phạm tội.

Tuy nhiên, trong vụ án này, trường hợp Trịnh Văn Quyết bị buộc tội thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt sẽ rất nghiêm khắc, có thể mức hình phạt cao nhất sẽ là 20 năm tù hoặc tù chung thân như đã phân tích ở trên.

Trường hợp Quyết bị kết án về hai tội danh là thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cả hai tội danh này đều là mức hình phạt tù có thời hạn, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc hình phạt chung sẽ là tổng cộng của các tội danh nhưng không quá 30 năm tù.

Nếu Trịnh Văn Quyết bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân, hình phạt chung của hai tội danh sẽ là tù chung thân.

Tiến sĩ Cường nêu quan điểm, vụ án này rất phức tạp, liên quan đến nhiều bị can, nhiều người liên quan và rất nhiều bị hại. Các tài liệu chứng cứ để chứng minh thủ đoạn gian dối của các bị can rất phức tạp nên có thể còn những quan điểm khác nhau.

Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh bản chất khách quan của sự việc, từ đó có căn cứ để kiến nghị với các cơ quan áp dụng pháp luật đảm bảo công bằng đối với các bị cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của các tổ chức cá nhân.