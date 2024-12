Bị chế giễu "Học mà cũng như vậy" khi khoe xem "Anh trai say hi", nữ sinh làm điều này khiến nhiều người bất ngờ Bị chế giễu "Học mà cũng như vậy" khi khoe xem "Anh trai say hi", nữ sinh làm điều này khiến nhiều người bất ngờ

Sau khi bị một người bình luận "Học mà các cháu cũng như vậy thì bố mẹ mừng rớt nước mắt", Trần Thị Thanh Hiền "flex" nhẹ thành tích thủ khoa khiến mọi người vừa buồn cười vừa bất ngờ.