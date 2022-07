Sự trở lại của Nguyễn Thanh Thắng

Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng đã trở lại đội hình của CLB TP.HCM trong cuộc đón tiếp CLB Hải Phòng tại vòng 10 V.League 2022. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Bùi Tiến Dũng sẽ mất suất bắt chính vào tay của người đàn anh dạn dày kinh nghiệm. Không những thế, cựu thủ môn của U23 Việt Nam còn đứng trước nguy cơ trở thành sự chọn lựa thứ 3 trong khung gỗ sau thủ thành Phạm Văn Cường.

Sự trở lại của Nguyễn Thanh Thắng mang tới nhiều sự an tâm cho CLB TP.HCM.

Trước đó, thủ thành Nguyễn Thanh Thắng đã không thể ra sân thi đấu vì bị đau mắt đỏ. Điều này khiến cho anh vắng mặt trong 3 trận đấu gần nhất của CLB TP.HCM và trong cùng số trận này, thầy trò HLV Phạm Minh Chiến để thua cả 3 và thủng lưới 5 bàn.

Kể từ đầu mùa giải, Nguyễn Thanh Thắng vẫn là chọn chọn lựa ưu tiên của CLB TP.HCM trong khung gỗ. Thủ thành sinh năm 1988 này đã ra sân 4 trận, để thủng lưới 3 bàn trước khi gặp vấn đề về mắt ở trận thua SLNA 0-2 hồi 8/7 trên sân Vinh.



Do đó, việc Nguyễn Thanh Thắng trở lại tập luyện với thể trạng ổn định hôm 28/7 được xem là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng với đội chủ sân Thống Nhất. Ở tuổi 34, thủ thành này vẫn cho thấy sự chắc chắn và ổn định đáng nể, đặc biệt ở khả năng phán đoán, đọc tình huống lẫn ra vào hợp lý. Điều này khiến cho anh được đánh giá cao hơn so với thủ môn ĐT Việt Nam Phạm Văn Cường và nhất là so với Bùi Tiến Dũng.

Chính bởi thế cho nên, Bùi Tiến Dũng sẽ phải nhường lại vị trí ở 3 trận đấu gần nhất cho người đàn anh sau khi trở lại. Thống kê đã chỉ ra rằng trong số 5 bàn thua mà Bùi Tiến Dũng phải nhận thì có tới 2 trong số đó tới từ sai lầm cá nhân của thủ môn này. Đó đều là những tình huống bóng bổng ở trận thua HAGL và Viettel.

Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm liên tiếp thời gian qua.

Lần duy nhất mà cầu thủ có biệt danh “thủ môn quốc dân” này giữ sạch lưới là trước CLB Hà Nội hôm 12/3. Điểm yếu cố hữu của thủ môn sinh năm 1997 này được xác định nằm ở các tình huống phạt góc hoặc treo bóng cố định. Khả năng phán đoán không thực sự chính xác và không thể làm chủ không gian khiến Bùi Tiến Dũng thường xuyên lao ra. Từ đó các sai lầm ngày một xuất hiện nhiều hơn và CLB TP.HCM phải hứng chịu.

Lo cho Bùi Tiến Dũng

Mặc dù đã không ít lần đứng ra bảo vệ học trò, thế nhưng có vẻ nhưng nhà cầm quân này cũng không thể kiên nhẫn khi mà đội bóng của ông liên tục để thua những bàn thua không đáng có. Điều này buộc BHL của CLB TP.HCM phải có những sự thay đổi và sẽ không bất ngờ nếu như thủ môn Bùi Tiến Dũng không còn cơ hội để sửa sai.

Nguyễn Thanh Thắng đã trở lại, nghiễm nhiên anh sẽ chiếm một suất bắt chính vì sự ổn định và chắc chắn của mình. Phạm Văn Cường cũng đã sẵn sàng để ra sân thế chỗ người đàn anh khi cần.

Hồ Viết Đại (trái) được đăng ký thi đấu, trong khi Phạm Văn Cường (phải) cũng sẵn sàng ra sân.

Không những thế, những động thái gần đây của đội bóng này còn cho thấy đội chủ sân Thống Nhất sắp sửa bổ sung thêm thủ môn. Theo đó, Hồ Viết Đại đã được đăng ký thi đấu từ sau ngày 21/7. Thủ môn sinh năm 2000 đã tập luyện cùng đội bóng thành phố từ đầu mùa nhưng chưa được bổ sung vào danh sách.

Với 4 thủ môn ở giai đoạn lượt về, sự cạnh tranh trong khung gỗ với cá nhân Bùi Tiến Dũng đã tăng lên gấp 2, gấp 3 lần so với giai đoạn vừa qua. Cơ hội đã tới, Bùi Tiến Dũng cũng đã rất nỗ lực, thế nhưng có vẻ như cầu thủ này vẫn thiếu đi sự tập trung cần thiết trong những tình huống phán đoán của mình.

Hợp đồng của Bùi Tiến Dũng với CLB TP.HCM sẽ hết hạn sau V.League 2022. Đội bóng thành phố cũng chưa có ý định giữ chân "người hùng Thường Châu" năm nào sau khi đầu tư một khoản tiền lớn cho ba mùa giải vừa qua.