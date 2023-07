Bị đồn trở về V.League, Công Phượng bất ngờ đăng trạng thái “chia tay"

Công Phượng nói lời chia tay HAGL khi mùa giải 2022 khép lại để gia nhập Yokohama FC theo dạng chuyển nhượng tự do. Thậm chí, bản hợp đồng của tiền đạo người Nghệ An với đội bóng Nhật Bản còn kéo dài tới 3 năm. Tuy nhiên, 1/3 chặng đường tại xứ sở Mặt trời mọc đã gần đi qua, Công Phượng mới ra sân đúng 2 phút cho Yokohama FC, còn lại là ngồi dự bị hoặc thi đấu ở một vài trận giao hữu với các đội bóng nghiệp dư.

Công Phượng cũng cần tính sớm đi thôi khi tình cảnh ở Nhật Bản là khá bi quan.

Không ít CĐV đã kêu gọi Công Phượng trở lại V.League thi đấu để có nhiều cơ hội ra sân hơn, qua đó duy trì cơ hội lên ĐTQG, giống như cách Quang Hải đã lựa chọn khi quyết định thanh lý hợp đồng sớm với Pau FC (Pháp) để trở lại Việt Nam và mới đây ký hợp đồng với CLB CAHN. Cần nhớ rằng, trong đợt tập trung ĐT Việt Nam vừa qua, HLV Troussier đã không ngần ngại nói rằng, cả Quang Hải và Công Phượng đều không xứng đáng được gọi tập trung vì có quá ít thời gian ra sân ở cấp CLB, nhưng ông muốn "chiếu cố" để họ tìm lại cảm hứng thi đấu...

Nếu quyết định trở lại V.League, Công Phượng sẽ có rất nhiều lựa chọn. Với thương hiệu và đẳng cấp đã được khẳng định, rất nhiều đội bóng giàu tiềm lực tài chính ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam sẵn sàng "trải thảm đỏ" mời tiền đạo người Nghệ An này. Có thể kể ra CLB CAHN, Hà Nội FC, Viettel FC hay Thép xanh Nam Định...

Bước sang tuổi 28, Công Phượng không còn trẻ nữa để mà mộng mơ hay cố níu kéo điều kỳ diệu tại Yokohama FC. Anh cần tính xa hơn cho tương lai, như cách Quang Hải đã làm, quay đầu và kiếm một khoản tiền lớn trước khi sự nghiệp bước sang bên kia sườn dốc...

Công Phượng gửi lời chúc may mắn tới đồng đội Koki.

Công Phượng đăng trạng thái chúc đồng đội may mắn

Trước những đồn đoán rằng bản thân có thể quyết định chia tay Yokohama FC để trở lại V.League, ít nhất là theo dạng cho mượn, Công Phượng đã bất ngờ đăng "lời tạm biệt" trên trang facebook cá nhân. Cụ thể, trên trang facebook "Nguyễn Công Phượng Jmg" có hơn 3,7 triệu người theo dõi, tiền đạo người Nghệ An đã đăng tải bức ảnh chụp cùng đội kèo theo lời "chúc may mắn", nhưng là lời "chúc may mắn" gửi tới đồng đội Koki, khi anh này chuẩn bị sang châu Âu thi đấu. Trong bức hình, Công Phượng xuất hiện vô cùng rạng rỡ. Anh đứng góc rìa bên phải.

Dù không được trao nhiều cơ hội ra sân, nhưng Công Phượng cho thấy sự thích nghi tốt với môi trường ở Nhật Bản. Anh thường xuyên được các đồng đội gắn thẻ trong những bức ảnh, những hoạt động đời thường ở đội bóng.

Hôm qua (1/7), Yokohama FC có trận hòa 0-0 trước Gamba Osaka và giữ nguyên vị trí thứ 16/18 trên BXH J-League 1. Đội bóng của tiền đạo Nghệ An đang đứng trước nguy cơ xuống hạng sau chuỗi trận không mấy thành công. Về phía Công Phượng, anh tiếp tục ngồi dự bị dài hạn trong màu áo đội bóng Nhật. Sau khi trở lại từ Việt Nam, Phượng vẫn chưa được ra sân thêm bất kỳ phút nào.