Bị khiêu khích, Bonucci túm cổ áo lãnh đạo Inter Milan

Ở trận tranh Siêu cúp Italia 2021 rạng sáng nay, Inter Milan đã đánh bại Juventus với tỉ số 2-1 sau 120 phút thi đấu. Đáng chú ý, bàn thắng ấn định kết quả trận đấu được ghi ở phút bù giờ của hiệp phụ thứ 2. Người mang về niềm vui vỡ òa cho Nerazzurri là Alexis Sanchez.

Bonucci không còn giữ được bình tĩnh sau khi Juventus để thua ở Siêu cúp Italia. Ảnh: Daily Mail

Đây là thất bại cay đắng của Juventus khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Sau bàn thắng của Sanchez, trung vệ Leonardo Bonucci đã không giữ nổi bình tĩnh. Theo đoạn video quay chậm, lão tướng của Juventus đã có màn xô xát với thư ký của Inter Milan, ông Cristiano Mozzillo.

Rất may là vụ việc không đi quá xa sau sự can ngăn của các cầu thủ Inter Milan. Hiện chưa rõ lý do dẫn tới màn xô xát này nhưng theo SportMediaset, Bonucci rất tức giận trước sự khiêu khích của BHL và các cầu thủ Inter Milan.

Ở trận đấu này, Bonucci không ra sân vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Theo SportMediaset, ở cuối hiệp phụ thứ 2, HLV Allegri đã kêu gọi cầu thủ Juventus phạm lỗi để trận đấu tạm dừng. Ông muốn tung Bonucci vào sân để đá 11m.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính! Ở phút bù giờ thứ nhất, hàng thủ Juventus đã mắc sai lầm để Sanchez ghi bàn thắng ấn định kết quả trận tranh Siêu cúp Italia. Theo một số nguồn tin, Bonucci đã bị khiêu khích vì không thể vào sân đá 11m như dự định.

Ở trận đấu này, Juventus áp dụng đấu pháp phòng ngự - phản công. Họ đã vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của McKennie ở phút 25. Nhưng sau đó, Inter Milan đã gỡ hòa 1-1 nhờ công của Martinez trên chấm phạt đền trước khi Sanchez ghi bàn quyết định.