Hà Tĩnh: Bí kíp thành công của ông nông dân trồng thứ cây không lá, không hoa, không quả nhiều nhất đất Lộc Hà

Clip: Sản xuất tại HTX Sản xuất nấm Quang Trung, thôn 1, xã Bình An, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh).

Nhiều lần thất bại

Bước vào HTX Sản xuất Nấm Quang Trung do ông Lê Trọng Hải làm Giám đốc tại thôn 1, xã Bình An, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), ấn tượng với chúng tôi là hàng nghìn mét vuông nhà xưởng với hàng vạn bịch phôi nấm đang mọc chi chít nào là nấm linh chi, nấm mộc nhĩ, nấm sò trắng... to mập, sắp đến ngày thu hoạch.

Ông Lê Trọng Hải - Giám đốc HTX sản xuất nấm Quang Trung đang kiểm tra nấm.

Sau khi bôn ba nhiều nơi, trải qua nhiều công việc không hiệu quả, thu nhập bấp bênh, ông Lê Trọng Hải có suy nghĩ sẽ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình.

Nhờ đầu tư công nghệ, kỹ thuật chăm sóc bài bản giúp nấm của Hợp tác xã phát triển rất tốt.

Ông Lê Trọng Hải nhớ lại: "Năm 2005, sau khi được tham gia lớp tập huấn về quy trình sản xuất cây nấm do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh phối hợp với Viện Di truyền học Trung ương tổ chức ở huyện Thạch Hà. Tôi đã xác định được hướng làm ăn cho riêng mình. Từ những kiến thức ban đầu học được, năm 2007, tôi dồn toàn bộ vốn liếng mở xưởng sản xuất nấm rộng 70m2, thành lập HTX Sản xuất nấm Quang Trung với số thành viên ban đầu là 10 người".

Phôi nấm trơng cơ sở của ôgn Hải phát triển tốt, không bệnh.

Ông Hải kể tiếp: "Thời điểm 2007 vẫn ít người trồng nấm, kỹ thuật trồng nấm trên sách báo còn hạn chế nên chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Hầu như những lứa nấm đầu chúng tôi còi cọc hoặc hỏng. Sau nhiều lần thất bại, chúng tôi rút ra được những kinh nghiệm".

Ông Lê Trọng Hải kiểm tra các phôi nấm .

Giúp nhiều nhà nông thoát nghèo

Hiện nay, cơ sở sản xuất nấm của ông Hải có diện tích hơn 2.000 m2, bình quân mỗi năm cung cấp ra thị trường nửa tấn nấm linh chi khô, gần 10 tấn nấm mộc nhĩ khô và 25 tấn nấm sò tươi, đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Lê Trọng Hải đã nghiên cứu thành công nấm linh chi - một loại thảo dược quý, cho giá trị kinh tế cao.

Theo ông Hải, trồng nấm không những tận dụng được nguồn phế thải từ nông nghiệp mà còn tạo ra một nguồn thực phẩm sạch, giàu dinh dưỡng để phục vụ khách hàng. Để có những vựa nấm đạt chất lượng, năng suất cao, phải chuẩn bị kỹ càng từ việc chọn nguyên liệu, làm phôi nấm, chăm sóc và thu hoạch.

Việc ủ rơm, meo nấm là khâu quan trọng để các loại nấm phát triển tốt.

"Khi thấy nấm bắt đầu lên, người trồng cần theo dõi nhiệt độ, độ ẩm của mô để điều chỉnh lượng nước. Bên cạnh đó, người trồng cũng cần điều chỉnh ánh sáng trong nhà trồng nấm sao cho phù hợp để cây nấm phát triển tốt"- ông Hải bật mí.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, ông Lê Trọng Hải cho biết: "Để khách hàng ngày càng tin tưởng, ưa chuộng sản phẩm của HTX Sản xuất nấm Quang Trung, chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ các khâu. Tôi sẽ mở rộng không gian sản xuất lên 5.000 m2".

Nấm được tự tay anh Hải phơi khô. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên DANVIET.VN, ông Đặng Hồng Thuận - Chủ tịch UBND xã Bình An nói: "Anh Lê Trọng Hải là người dám nghĩ dám làm, có tinh thần, quyết tâm cao dám chịu rủi ro thực hiện ước mơ làm giàu trên chính quê hương của mình. HTX Sản xuất nấm Quang Trung do anh Hải làm Giám đốc không chỉ giúp gia đình anh có cuộc sống khấm khá mà còn giúp giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho nhiều bà con nông dân tại địa phương. Hiện nay đã có một số hộ dân trong xã học tập theo mô hình trồng nấm của anh Hải, bước đầu cũng đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã".