Bí mật động trời: Tin tặc Iran công bố thông tin nhạy cảm của VĐV Olympic Israel

Một nhóm tin tặc được cho là có liên quan đến Iran đã công khai thông tin cá nhân của các vận động viên Olympic Israel chỉ một ngày trước khi Thế vận hội diễn ra, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về tình hình an ninh. Những thông tin này bao gồm hình ảnh, địa chỉ nhà và cả dữ liệu về những vận động viên từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Tất cả đều bị rò rỉ giữa lúc mối đe dọa khủng bố đang gia tăng ở Pháp.



Chính quyền Pháp đã đầu tư một khoản khổng lồ lên tới 350 triệu bảng Anh cho các hoạt động an ninh chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho Thế vận hội. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được các tin tặc thực hiện hành vi xâm nhập. Các tài liệu bị rò rỉ bao gồm ảnh chụp giấy tờ tùy thân, vé máy bay và những thông tin chi tiết về thời gian phục vụ trong IDF của các vận động viên Israel.

Bí mật động trời: Tin tặc Iran công bố thông tin nhạy cảm của vận động viên Olympic Israel

Một nhóm tin tặc được cho là có liên quan đến Iran đã công khai thông tin cá nhân của các vận động viên Olympic Israel chỉ một ngày trước khi Thế vận hội diễn ra. Ảnh: The Sun.

Dữ liệu bị đánh cắp còn bao gồm số ID quân sự, tên đăng nhập và mật khẩu cho các tài khoản trực tuyến, cùng với địa chỉ nhà của các vận động viên. Nhóm tin tặc này, tự xưng là Zeus, đã công bố các tài liệu bị hack trên Telegram kèm theo thông điệp: "Quân đội Israel đã gửi đại diện tới Thế vận hội. Chúng tôi đang tiết lộ những gì các binh sĩ Israel đang làm tại Thế vận hội".

Theo báo cáo của The Times of Israel, các tin tặc chống Israel tuyên bố rằng những người từng phục vụ trong IDF trước Thế vận hội đã được cử đến Paris với tư cách là "đại diện ngầm". Trang tin YNet của Israel cho rằng vụ hack có thể đã được thực hiện bởi một nhóm tin tặc Iran nhằm mục đích tuyên truyền và đe dọa.

Cơ quan An ninh mạng của Israel đã lên tiếng cho biết họ đang theo dõi vụ việc. Hiện tại, 88 vận động viên Olympic của Israel được bảo vệ liên tục bởi các dịch vụ an ninh của Pháp và các quan chức Shin Bet của Israel trước những lời đe dọa liên tục đối với phái đoàn.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Israel Katz, đã cảnh báo người đồng cấp Pháp, ông Stéphane Séjourné, về một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhằm gây hại cho du khách và vận động viên Israel tại Thế vận hội Paris 2024. Ông Katz viết: "Có những kẻ đang tìm cách phá hoại tính chất vui tươi của sự kiện đáng mừng này. Chúng tôi hiện có những đánh giá về mối đe dọa tiềm tàng từ các tổ chức khủng bố do Iran hậu thuẫn và các tổ chức khủng bố khác. Chúng tôi quyết tâm để các vận động viên của chúng tôi đại diện một cách tự hào cho Nhà nước Israel và tin rằng chúng tôi có thể tin tưởng vào Pháp để đảm bảo an ninh cho họ".

Hệ thống phòng thủ của Pháp tại Thế vận hội sẽ do hơn 45.000 cảnh sát và một lực lượng lên tới 18.000 binh sĩ đứng đầu. Ảnh: France 24.

Israel trước đó đã khuyến cáo những người tham dự Thế vận hội Paris nên thận trọng trước các mối đe dọa khủng bố. Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Israel nhận định rằng các tổ chức khủng bố toàn cầu và được Iran hậu thuẫn "đang tìm cách thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu Israel/Do Thái xung quanh Thế vận hội". NSC đã cảnh báo người dân Israel vào Chủ nhật rằng: "Các sự kiện quốc tế như thế này là mục tiêu ưu tiên cho các mối đe dọa và tấn công từ các nhóm khủng bố khác nhau, bởi tiềm năng tác động rộng rãi đến truyền thông".

Vào đêm khai mạc Thế vận hội, các cổ động viên Israel đã bị tấn công khi đội tuyển bóng đá của họ thi đấu với Mali. Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã diễn ra khi hoạt động an ninh của Thế vận hội Paris đối với sự xuất hiện đầu tiên của Israel hầu như không bị thử thách. Tiếng la ó vang lên khắp Parc des Princes khi quốc ca Israel vang lên và các nhân viên an ninh đã phải giải tán các nhóm nhỏ người biểu tình và cổ động viên Israel.

Thế vận hội tại Paris dự kiến sẽ trở thành sự kiện được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong lịch sử, với hơn 75.000 cảnh sát và binh sĩ, máy bay không người lái, trực thăng và hệ thống giám sát bằng AI được triển khai sau nhiều tháng lo ngại về an ninh. Hơn 43 quốc gia tham gia đảm bảo an ninh cho Thế vận hội, với các quan chức Pháp tuyên bố các hoạt động "chưa từng có" này ít nhất lớn hơn ba lần so với Thế vận hội London 2012.

Chính quyền Pháp đã đầu tư một khoản khổng lồ lên tới 350 triệu bảng Anh cho các hoạt động an ninh chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho Thế vận hội. Ảnh: Olympic 2024.

Hệ thống phòng thủ mạnh mẽ này sẽ do hơn 45.000 cảnh sát và một lực lượng lên tới 18.000 binh sĩ đứng đầu. Đây là lần triển khai quân lớn nhất của Pháp kể từ Thế chiến thứ hai, nhằm bảo vệ an toàn cho 15 triệu du khách và 10.500 vận động viên tham gia Thế vận hội.

Ngoài ra, Pháp đã từ chối 3.500 ứng viên tìm việc tại Thế vận hội vì lý do an ninh và các mối đe dọa khủng bố. Khoảng 130 trong số các ứng viên bị từ chối có tên trong danh sách "Fiche S" của chính phủ, một danh sách theo dõi các nghi phạm khủng bố và các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Hàng chục người có liên quan đến các phần tử Hồi giáo cực đoan, cực tả và cực hữu cũng bị từ chối, theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin.

Ông Darmanin cho biết: "Chính phủ đã tiến hành hàng trăm nghìn cuộc điều tra để sàng lọc những người nộp đơn gây rủi ro cho Thế vận hội và an ninh quốc gia." Ông nói thêm rằng: "770.000 cuộc điều tra hành chính đã được thực hiện cho đến nay, dẫn đến việc loại trừ 3.570 người".