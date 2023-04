Bí mật đáng sợ bên trong 'lữ đoàn bão tố' phản công của Ukraine

Ukraine muốn sử dụng Lữ đoàn bão tố để phản công sắp tới. Ảnh BI

Aleks là một binh sĩ thuộc "Biên giới thép", tên của 1 trong 8 lữ đoàn "bão tố" mới với tổng số 40.000 binh sĩ mà Ukraine muốn sử dụng trong cuộc phản công chống lại quân Nga trong những tuần hoặc tháng tới. Các lữ đoàn có những cái tên gây chú ý như: Bão, Spartan, Chervona Kalyna, Biên giới, Cơn thịnh nộ, Azov và Kara Dag, một ngọn núi ở Crimea.



"Tôi muốn chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt và tôi hy vọng rằng lữ đoàn tấn công diễn ra nhanh hơn rất nhiều, tôi muốn hiệu quả hơn, đó là lý do tại sao tôi chọn nó", Aleks nói và từ chối cung cấp họ của mình vì lý do an ninh.

Các đơn vị được cho là đã tập hợp được quân thông qua chiến dịch tuyển dụng rầm rộ trên mạng xã hội. Động lực này diễn ra khi Kiev có thể phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng trong việc tuyển dụng binh lính mới.

Các lực lượng của họ đã vượt qua cuộc tấn công dữ dội của Nga trong nhiều tháng tại các thị trấn ở Bakhmut, nơi hàng ngàn binh sĩ đã thiệt mạng. Kiev không tiết lộ tổn thất quân sự của mình ở chiến trường khốc liệt Bakhmut.

Lữ đoàn bão tố được huấn luyện để phục kích quân Nga. Ảnh Reuters

Các lữ đoàn mới không phải là một phần của quân đội chính quy Ukraine. Lực lượng này do Bộ Nội vụ soạn thảo và sẽ chiến đấu bên cạnh các đơn vị quân đội chính quy được hỗ trợ bởi xe tăng chiến đấu mới của phương Tây và hàng nghìn binh sĩ mới do quân đội đồng minh bên ngoài Ukraine huấn luyện.

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết: "Chúng tôi có một tiềm năng huy động lớn, bao gồm cả phụ nữ, những người không có kinh nghiệm quân sự, cựu sĩ quan cảnh sát và quân nhân".

"Biên giới Thép" được chỉ huy bởi Valeriy Padytel, người đã lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới của Ukraine trong việc bảo vệ Mariupol hiện đang bị chiếm đóng, nơi anh ta bị bắt và sau đó được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện, sẽ huấn luyện mọi lúc trong khi lữ đoàn được thành lập và trong khi chờ lệnh chiến đấu. Chúng tôi sẽ triển khai khi được yêu cầu, khi lãnh đạo quân đội quyết định, khi chúng tôi được thông báo rằng thời cơ của chúng tôi đã đến, rằng chúng tôi cần phải thực hiện các nhiệm vụ được giao cho chúng tôi".

Ukraine đã đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi Kiev vào năm ngoái trước khi giải phóng các dải đất ở phía đông bắc và miền nam Kherson. Nhưng các lực lượng Nga vẫn chiếm giữ các vùng phía đông, phía nam quan trọng về mặt chiến lược và bán đảo Crimean.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine muốn lấy lại từng tấc đất của mình từ Moscow.