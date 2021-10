Bí mật trong mộ cổ Tây An: Số phận nghiệt ngã của chủ nhân

Năm 1957, một ngôi mộ cổ ở Tây An, Trung Quốc được mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc vì nó khác xa so với những gì sử sách ghi lại. Cấu trúc của ngôi mộ là những hố trục hình chữ nhật đặc trưng. Tuy nhiên điểm đặc biệt là nó sâu hơn so với những ngôi mộ thông thường tới 2 mét.

Khi khai quật, các chuyên gia chưa tìm thấy quan tài của chủ nhân ngôi mộ. Sau này người ta phát hiện ra chiếc quan tài nằm trên một đoạn đường cạnh lăng. Khi nghiên cứu vật chôn cất tại ngôi mộ, các chuyên gia nhận ra rằng đây là một di tích vô cùng quan trọng.

Sau khi quét sạch lớp bụi bẩn, cỗ quan tài hiện rõ những chi tiết được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Ngay khi phần nắp bật mở, thứ đầu tiên đập vào mắt những người có mặt là một mảnh vải lụa dài khoảng 1 mét và rộng 0.3 mét. Dưới lớp vải là xương của người đã khuất nằm rải rác và số lượng lớn đồ tùy táng.

Chiếc quan tài được chạm trổ tinh xảo (Ảnh: Kknews)

Các chuyên gia tìm thấy dây chuyền, vòng tay, đồ trang sức bằng vàng, bạc, ngọc... cùng với các loại đồ dùng sinh hoạt thông thường và nhiều đồ cống phẩm của nước ngoài. Tất cả đều thể hiện sự cao quý của chủ nhân ngôi mộ.



Điều đau xót là người nằm bên trong có xuất thân danh giá nhưng lại không được ở lại trần thế quá lâu. Cô bé đã qua đời khi vừa mới lên chín!

Qua đối chiếu văn bia với các tài liệu liên quan, người ta khám phá ra đây là một ngôi mộ cổ của triều đại nhà Tùy, thời gian xây dựng vào khoảng thời Tùy Dạng Hoàng đế. Chủ nhân của ngôi mộ tên là Lý Tịnh Huấn.

Cô bé xuất thân trong một gia đình có thể coi là "danh gia vọng tộc" khi mẹ là công chúa nhà Bắc Chu, cha là thái y trong triều nhà Tùy. Không những vậy, ông nội của cô còn là một danh tướng nổi tiếng lúc bấy giờ.

Vòng cổ thể hiện trình độ tạo tác điêu luyện (Ảnh: Kknews)

Bởi vì lăng mộ này chưa từng bị đánh cắp nên những di vật văn hóa khai quật được đều rất tinh xảo và quý giá. Trong đó có một sợi dây chuyền vàng được đánh giá cao và là hiện thân của những kỹ năng tuyệt vời từ thời xưa.



Các bộ phận của sợi dây chuyền được lồng vào nhau, 28 hạt chuỗi vàng được hàn với 12 vòng vàng nhỏ cùng với nhiều chi tiết được chế tạo tinh vi.

Đa số vòng ngọc trai được xâu chuỗi bằng dây vàng. Ngoài ra, nhóm khảo cổ còn tìm thấy một mảnh đá thạch anh tinh khiết. Theo đánh giá của các chuyên gia, những viên ngọc này là báu vật vô giá đối với lịch sử Trung Hoa.