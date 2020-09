Bị ngăn cản kết hôn, thanh niên sát hại bạn gái trong nhà nghỉ

Trên đường trốn chạy, nam thanh niên lấy trộm xe máy chạy về nhà, dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Tiếng kêu cứu bên trong nhà nghỉ

Ngày 4/9, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang điều tra vụ cô gái tên Trương Thị Kim Ng., SN 1999, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nghi bị sát hại vào sáng 3/9.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào 8h sáng 4/9, Kim Ng. cùng 1 nam thanh niên đi trên 2 xe máy đến nhà nghỉ U.K. (ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) thuê phòng nghỉ. Ít phút sau, chủ nhà nghỉ nghe thấy tiếng cự cãi lớn tiếng phát ra từ căn phòng của 2 người.

Chưa kịp đến kiểm tra, người này tiếp tục nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái trẻ. Đến tìm hiểu, chủ nhà nghỉ thấy nam thanh niên đi cùng Ng. chạy ra khỏi phòng trong bộ dạng bất thường. Giáp mặt chủ nhà nghỉ, nam đối tượng thừa nhận vừa sát hại bạn gái. Ngay sau đó, đối tượng vượt tường rào, tháo chạy ra ngoài. Vào phòng kiểm tra, chủ nhà nghỉ kinh hoàng phát hiện cô gái trẻ nằm bất động trong tình trạng lõa thể. Hiện trường có nhiều vết máu.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem lực lượng chức năng tiến hành điều tra vụ nam thanh niên sát hại bạn gái trong nhà nghỉ nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an. Nhận tin báo, Công an huyện Tân Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đến hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc. Tại hiện trường, công an phát hiện nữ nạn nhân tử vong với nhiều vết thương do vật sắc nhọn trên người. Xung quanh hiện trường có nhiều máu. Bên trong căn phòng trọ xảy ra sự việc còn có 2 chiếc xe máy nghi là của nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định đối tượng tình nghi sát hại Ng. là Nguyễn Văn Bắc, SN 1997, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu. Ngay sau đó, lực lượng điều tra triển khai lực lượng truy xét đối tượng này. Trong ngày, các trinh sát phát hiện, sau khi gây án, nam đối tượng vượt rào nhà nghỉ, trốn ra ngoài rồi trộm xe máy của 1 người dân chạy về nhà. Tiến hành truy xét, công an phát hiện, Bắc tự sát và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nghi do mâu thuẫn tình cảm

Những người có mặt tại hiện trường vụ việc cho biết, sáng 3/9, Bắc và Ng. cùng đến nhà nghỉ trong trạng thái vui vẻ. Cả hai không có biểu hiện mâu thuẫn, giận hờn. Tuy nhiên, sau ít phút nghỉ trọ, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Lúc sau, cô gái trẻ kêu la thảm thiết, cầu cứu người xung quanh.

“Khi chủ nhà nghỉ chạy đến, căn phòng bất ngờ bật cửa. Từ bên trong, Bắc đi ra ngoài trong dáng vẻ hết sức hoang mang. Người này nói vừa đâm chết bạn gái rồi leo rào, chạy ra ngoài”, 1 nhân viên nhà nghỉ U.K. thông tin.

Đối tượng tình nghi sát hại bạn gái đã dùng dao để tự sát tại nhà nhưng được người nhà phát hiện, ngăn cản kịp thời.

Cũng theo người này, những ai chứng kiến hiện trường xảy ra vụ việc đều có cảm giác lạnh người. Ngoài 2 chiếc xe máy được dựng sát tường, xung quanh đều có vết máu. Có thể, nạn nhân đã chống cự quyết liệt và bị kẻ thủ ác dồn vào góc phòng.

Trao đổi với PV ĐS&PL, 1 cán bộ điều tra cho biết, rất có thể nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm. Bởi nạn nhân không bị mất tài sản, 2 chiếc xe máy nghi của hung thủ và nạn nhân vẫn còn dựng trong phòng.

“Theo điều tra ban đầu, sau khi vượt rào nhà nghỉ ra ngoài, phát hiện nhà anh Nguyễn Hải Đ. (ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông) có chiếc xe máy cắm sẵn chìa khóa, không ai trông giữ, Bắc lấy trộm xe chạy về nhà. Tại nhà, đối tượng lấy dao tự gây thương tích với ý định tự sát. Tuy nhiên, hành động này của đối tượng bị người nhà phát hiện, ngăn cản. Ngay sau đó, người nhà đưa đối tượng vào bệnh viện cấp cứu”, vị cán bộ trên thông tin thêm.

Bên trong căn phòng xảy ra vụ việc có nhiều vết máu. Có lẽ, nạn nhân bị hung thủ dồn vào góc tường nên nơi đây có rất nhiều máu.

Theo tìm hiểu của PV, Bắc và chị Ng. từng có thời gian yêu nhau. Thậm chí, trước khi xảy ra vụ việc, Bắc đã có ý định tiến tới hôn nhân với Ng.. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, chuyện lứa đôi của Bắc và cô gái trẻ gặp trắc trở. Trước ngày xảy ra vụ án mạng, gia đình cô gái có ngăn cấm chuyện cả hai kết hôn khiến Bắc bức xúc, ôm hận.

Ở diễn biến mới nhất, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sức khỏe Bắc đã ổn định. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.