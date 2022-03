Bị nhắc nhở lấn làn, nhóm thanh niên ở Bình Dương vây đánh tài xế xe tải

Ngày 9/3, Công an phường Thuận Giao, TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm thanh niên đập phá xe tải, hành hung tài xế khi bị nhắc nhở đi lấn làn gây xôn xao dư luận.

Theo Công an phường Thuận Giao, bước đầu vào cuộc, đã xác định được 4 đối tượng liên quan và đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng, tổ chức lấy lời khai, lập hồ sơ chuyển lên Công an TP.Thuận An để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao clip một nhóm thanh niên cầm hung khí, đập cửa kính doạ chém tài xế xe tải giữa đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, TP.Thuận An.

Nhóm thanh niên chặn đầu, cầm hung khí đập phá xe và hành hung tài xế khi bị nhắc nhở lấn làn. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung video clip được đăng tải, nhóm thanh niên đã chặn đầu xe tải chở hàng hóa đang lưu thông trên đường. Nhóm này chửi bới, thách thức tài xế xe tải. Không dừng lại một số thanh niên còn cầm hung khí (loại dao phát rẫy) tấn công tài xế trong cabin xe tải.

Theo người dân, nguyên nhân ban đầu do một người trong nhóm đi xe máy lấn làn ô tô. Khi tài xế xe tải bóp còi và nhắc nhở thì thanh niên này chửi bới và kéo theo một số khác (khoảng 6 người) cùng chặn đầu vây xe tải.

Theo công an địa phương, từ lời khai ban đầu của các đối tượng, trước khi xảy ra vụ việc nhóm này đã có ăn nhậu.