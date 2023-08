Hình ảnh một nam thanh niên cầm hung khí chém vào cửa cuốn nhà dân ở đường TL54 (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM). Ảnh: Cắt clip

Camera an ninh nhà dân ở đường TL54 (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) ghi lại cảnh nam thanh niên chặt phá cửa cuốn. Clip: NDCC

Ngày 7/8, Công an quận 12 (TP.HCM) đang điều tra vụ nhà dân trên địa bàn bị người lạ cầm hung khí vào chém, đập phá gây hư hại tài sản. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip hai người là nam giới chạy xe máy đến dừng trước nhà dân. Một người cầm hung khí, chém, đập phá cửa gây hư hại tài sản. Xác minh của phóng viên cho thấy, đoạn clip trên xảy ra tại đường TL54 (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM).

Người dân sống tại đường TL54 cho biết, hơn 21h ngày 5/8, có nhóm gồm 2 nam và 2 nữ chở nhau trên xe máy chạy vào đường TL54. Không lâu sau, nhóm người này chạy xe máy trở ra. Lúc này, trên đường có một số trẻ nhỏ đang chơi, thấy nhóm người chạy xe máy nhanh, sợ va trúng trẻ nhỏ, người dân tại đây có nhắc nhở họ chạy chậm lại.

Bị nhắc nhở, ít phút sau người dân thấy 2 người là nam giới chở nhau trên xe máy quay lại. Thấy những người này có hung khí nên người dân vội vào nhà đóng cửa lại.

Trong đó, vợ chồng anh T. cùng con nhỏ vừa vào nhà bấm cửa cuốn xuống liền bị một người cầm hung khí đi tới chém liên tiếp vào cửa. Người này tiếp tục chém, đập bể cửa kính phía trong. Trước khi bỏ đi người này chém làm hư hỏng chậu hoa, camera gắng trên tường trước nhà của gia đình anh T. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ngay khi nhận tin báo, công an địa phương có mặt ghi nhận vụ việc, trích xuất dữ liệu camera an ninh nhà dân.

Bước đầu, theo trình báo của bị hại cửa kính nhà dân bị nghi can chém, đập bể ước tính hơn 40 triệu đồng. Hiện Công an P.Thạnh Lộc đang phối hợp với Công an quận 12 truy xét 2 nghi can liên quan đến vụ đập phá hư hại tài sản nhà dân trên đường TL54, để xử lý theo quy định của pháp luật.