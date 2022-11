Bị nước cuốn lúc đi chăn bò, 2 phụ nữ cùng làng tử vong

Tối 10/11, ông Siu Thiên, Chủ tịch UBND xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 15 chiều cùng ngày, trong lúc đi chăn bò gần đoạn sông Ayun, đàn bò bơi qua sông nên chị S.H.Y. (28 tuổi) và chị S.H.N. (15 tuổi, trú tại thôn Plei Gok, Ia Piar) bơi theo lùa bò về nhưng gặp nước chảy xiết nên cả hai người bị đuối nước và bị cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Ayun

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ia Piar đã phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Thiện và Phòng PC07 - Công an tỉnh Gia Lai đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút và 18 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã lần lượt tìm thấy thi thể chị S.H.Y và chị S.H.N rồi đưa lên bờ. Sau đó, thi thể cả hai đã được đưa về nhà mai táng theo phong tục.

Theo ông Siu Thiên, hoàn cảnh gia đình hai nạn nhân rất khó khăn. Chị S.H.Y có 2 con nhỏ, còn chị S.H.N mới sinh con được 6 tháng tuổi.

"Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã cử cán bộ đến gia đình 2 nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng", ông Thiên nói.