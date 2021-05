Bí quyết giải nhiệt ngày hè cho cư dân thủ đô

Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa hè 2021, Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng 5-7 đợt nắng nóng từ 2 ngày trở lên; trong đó có 2-3 đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Các đợt nắng nóng này sẽ tập trung chủ yếu trong tháng 5, 6 và 7. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực nội thành mùa hè 2021 có thể đạt mức 39-41 độ C. Mức nhiệt này có thể trở thành "lò thiêu" làm đảo lộn cuộc sống của người dân trong nội đô.

Thế nhưng, không phải tất cả người dân Thủ đô đều phải hứng chịu những sự ngột ngạt đó khi họ biết chọn cho mình căn hộ trong những khu đô thị xanh, rộng với hồ nước, công viên bao phủ để tận hưởng cuộc sống. Và dự án Imperia Smart City do MIKGroup phát triển tại phía Tây Hà Nội sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua.

Dự án Imperia Smart City

Sẽ thật hạnh phúc khi tại Imperia Smart City, các căn hộ bạn ở sẽ được bao phủ bởi không gian xanh đa lớp từ cây lá – hồ nước. Sở hữu vị trí kế cận công viên 10,2ha với mặt hồ điều hòa rộng 4,8ha, chỉ cần bước chân ra khỏi căn hộ, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khuôn viên ngập tràn cây xanh, hít hà bầu không khí trong lành, hơi nước mát dịu của mặt nước hồ mang lại.

Theo số liệu thống kê, sống gần hồ - công viên, nhiệt độ xung quanh sẽ giảm được từ 2-3 độ C so với các khu vực khác. Do đó, có thể ví công viên, hồ điều hòa trong đại đô thị giống như một lá chắn xanh khổng lồ, giúp bảo vệ bạn khỏi khói bụi, ô nhiễm và làm dịu mát bầu không khi trong những ngày hè nắng nóng. Đây cũng chính là biện pháp giải nhiệt tự nhiên hiệu quả nhất mà không phải nơi ở nào cũng có được.

Công viên xanh trung tâm kế cận dự án được phủ những lớp xanh bất tận

Và nếu như sống giữa phố xá đông đúc, mở cửa ra là bạn phải chịu áp lực của tiếng ồn đô thị, những dòng xe cộ nườm nượp, những tòa nhà chằng chịt khiến bạn cảm thấy ngộp thở, thì tại Imperia Smart City chỉ cần mở cửa sổ, bạn đã có thể phóng tầm view ra công viên xanh mát.

Hơn thế, việc sống trong một khu đô thị khép kín với hệ thống tiện ích, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí ngay trong khuôn viên,… sẽ giúp cư dân ở đây giảm tải việc phải đi ra đường phố, đối mặt với tắc đường, kẹt xe, giúp cuộc sống dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều.

Công viên thể thao 15 chủ đề ngay trong đại đô thị

Không chỉ có lớp ngoài bao phủ bởi không gian xanh hoàn hảo, các căn hộ còn được thiết kế với không gian mở, hòa quyện cùng thiên nhiên, giúp chủ nhân mỗi khi trở về nhà là trở về với những thoải mái tiện nghi, trở về với sự thư thái, yên bình.

Tại mỗi căn hộ, Chủ đầu tư đều tính toán kỹ càng trong từng thiết kế để vừa đảm bảo về công năng sử dụng và vừa giúp đón được nguồn năng lượng tự nhiên tốt nhất. Sự tối giản hoá trong thiết kế giúp cho căn hộ thoáng đãng, rộng rãi và tối ưu hoá không gian sử dụng. Hệ thống cửa sổ và ban công mở rộng được đặt tại nhiều vị trí trong nhà giúp cho căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng và năng lượng từ thiên nhiên.

Căn hộ thiết kế không gian mở, ngập tràn ánh sáng tự nhiên

Chưa dừng lại ở đó, căn hộ tòa Nguyệt Quế Imperia Smart City còn được sáng tạo concept thiết kế "vườn ban công" với sắc xanh chủ đạo của cây Nguyệt Quế. Concept này sẽ giúp căn hộ của bạn luôn xanh mát. Còn gì tuyệt với hơn khi sau những giờ làm việc căng thẳng, bạn được cùng gia đình quây quần nhâm nhi ly trà bên ban công xanh và thỏa sức ngắm nhìn phong cảnh công viên, hồ nước.

Ban công xanh view công viên, hồ điều hòa

Có thể nói, với không gian xanh đa lớp từ trong căn hộ tới không gian bên ngoài, những căn hộ tòa Nguyệt quế Imperia Smart City chính là "bí quyết" giải nhiệt mùa hè lý tưởng, giúp bạn có được một không gian sống chuẩn phong cách "resort" giữa lòng thủ đô.

Thông tin chi tiết dự án xem tại: