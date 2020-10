Imperia Smart City bùng nổ giao dịch sau tháng ngâu

Vừa qua, chương trình tri ân khách hàng mua dự án Imperia Smart City do MIKGroup tổ chức đã thu hút gần 500 khách hàng tới tham dự và hàng loạt giao dịch thành công. Sự kiện đã tìm ra chủ nhân may mắn của giải thưởng xe máy SH trị giá 100 triệu đồng.

Ghi nhận tại sự kiện, hàng trăm khách hàng tới "check- in" trước giờ bắt đầu cả tiếng đồ hồ. Với những giải thưởng hấp dẫn, sự kiện mang lại sự chờ đón và hồi hộp cho những khách hàng đã sở hữu căn hộ Imperia Smart City. Bên cạnh đó, rất nhiều khách hàng cũng mong đợi được trải nghiệm căn hộ mẫu cũng như tìm hiểu về chính sách bán hàng từ CĐT để lựa chọn cho mình 1 căn hộ ưng ý.

Ông Nguyễn Hồng Đô – đại diện MIKGroup trao thưởng cho khách hàng Nguyễn Thị Hoa trúng xe máy SH 150i

Sau những phần bốc thăm đầy kịch tính, CĐT đã tìm ra các khách hàng may mắn của những giải thưởng giá trị. Trong đó, khách hàng Nguyễn Thị Hoa (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), chủ nhân căn hộ IS2 0906 may mắn nhận giải nhất là xe SH 150i trị giá 100 triệu đồng. Vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng giá trị này, chị Hoa cho biết, gia đình chị đã sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Imperia Smart City. "Vì dự án có vị trí gần kề công viên trung tâm và công viên thể thao rộng lớn, không gian sống an lành và tiện ích đầy đủ nên vợ chồng tôi quyết định mua 1 căn để dưỡng già sau khi về hưu và con cháu cũng có không gian để vui chơi. Hơn nữa, trước đó tôi cũng đã được trải nghiệm các dự án mang thương hiệu Imperia của MIKGroup nên tôi rất yên tâm, tin tưởng về chất lượng xây dựng và vận hành".



Ngoài ra, chương trình bốc thăm còn tìm ra các chủ nhân may mắn của 2 giải thưởng Smart Tivi mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng và 2 voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Khách sạn 5 sao Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc.

Với mong muốn mang lại quyền lợi cao nhất cho khách hàng khi mua dự án Imperia Smart City, MIKGroup liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như: Giãn tiến độ thanh toán tháng ngâu, tặng vàng, bốc thăm trúng thưởng... Trong đó, chương trình bốc thăm "Mua nhà xinh – Rinh quà khủng" dành cho các khách hàng hoàn thành thủ tục ký Hợp đồng mua bán căn hộ Imperia Smart City từ ngày 12/7/2020 đến 20/9/2020.

Đông đảo khách hàng tới tham dự sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện MIKGroup cho biết, ngay cả trong thời điểm tháng ngâu vừa qua, dự án Imperia Smart City luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía khách hàng và nhà đầu tư, lượng giao dịch không ngừng tăng. Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa để khách hàng có thể đến tham quan căn hộ mẫu, tổ chức các buổi trải nghiệm hệ thống dịch vụ tiện ích đã hoàn thiện trong đại đô thị để khách hàng có hình dung tốt nhất về không gian sống tương lai của mình. Đó cũng chính là yếu tố giúp khách hàng cảm thấy tự tin và yên tâm khi lựa chọn dự án.



"Với Imperia Smart City, chúng tôi tư tin cam kết với khách hàng ngoài những tiện ích riêng trong nội khu dự án thì tất cả các tiện ích trong Đại đô thị Vinhomes Smart City như Vườn Nhật, Công viên thể thao với 15 công viên chủ đề, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện …. hay các dịch vụ khác tại khu đô thị này cư dân Imperia Smart City đều được hưởng quyền lợi ngang bằng với cư dân trong đại đô thị", đại diện MIKGroup nhấn mạnh.

Khách hàng trải nghiệm thực tế tiện ích dự án trong các sự kiện trước đó

Có thể nói, kể từ khi ra mắt thị trường, Imperia Smart City đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ bởi sản phẩm có sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 Tập đoàn bất động sản lớn MIKGroup và Vinhomes, hứa hẹn sẽ mang lại cuộc sống năng động, hiện đại và thời thượng cho cư dân. Đặc biệt, quỹ căn hộ mà MIKGroup đưa ra thị trường được khách hàng rất quan tâm bởi giá bán rất hợp lý, chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn, mang lại cơ hội an cư cho các gia đình trẻ có mức thu nhập trung bình khá trở lên. Đây cũng chính là lý do, các sự kiện Imperia Smart City tổ chức đều thu hút rất đông khách hàng quan tâm tham dự.



