Bí quyết giúp giảm nguy cơ mùa Covid-19: Tăng cường sức khỏe cho tim mạch

Người mắc bệnh tim mạch cần "cẩn trọng gấp 10 lần" khi mắc Covid-19

Theo thống kê của WHO, nguy cơ tử vong do Covid-19 ở người bệnh tim mạch là cao nhất và cao gấp 10 lần người bình thường. Đặc biệt có khoảng 70% người bệnh tim mạch bị tổn thương cơ tim do virus SARS-CoV-2 đã tử vong. Vì vậy, nếu chúng ta trang bị cho bản thân một trái tim khỏe mạnh ngay từ bây giờ sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong hoặc tổn thương khi chẳng may mắc phải Covid. Đồng thời, hệ tim mạch khỏe mạnh cũng giúp cho tâm trí chúng ta thảnh thơi, đời sống tinh thần thoải mái để vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra, không chỉ về sức khỏe mà cả những hệ lụy về kinh tế, xã hội.

Một trái tim khỏe là chìa khóa cho một cơ thể khỏe

Một trái tim khỏe mạnh thể hiện qua việc nhịp tim bình thường ổn định từ 60 – 100. Những người bị rối loạn nhịp tim hay đang mắc bệnh tim mạch sẽ dễ bị tổn thương nhất khi bị mắc phải dịch bệnh. Rối loạn nhịp tim làm giảm khả năng bơm máu của tim, giảm lưu lượng máu nuôi dưỡng cơ thể. Hệ thống miễn dịch không được cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất, trong khi chúng liên tục bị kích hoạt bởi tác động của nỗi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi làm rối loạn nhịp tim, huyết áp tăng, giảm sức đề kháng, khiến tình trạng sức khỏe trầm trọng hơn.

Lời khuyên được Viện Tim Mạch Việt Nam đưa ra nhằm giúp người dân nâng cao sức khỏe tim mạch chính là tập và duy trì cho mình một lối sống lành mạnh. Xây dựng chế độ ăn cân bằng và duy trì thói quen thường xuyên tập thể dục như đi bộ, leo cầu thang, làm việc nhà, tập yoga cũng được khuyên áp dụng… để tăng cường sức khỏe và nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Ngừng hoăc giảm uống rượu có thể giúp cơ thể ít mắc bệnh hơn, giảm nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính - một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh Covid-19.

Đậu nành – "Nguồn dinh dưỡng vàng" cho trái tim khỏe

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, thực phẩm giàu protein thực vật, có chứa isoflavone như đậu nành có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các quốc gia tiêu thụ nhiều thực phẩm từ đậu nành như Trung Quốc và Nhật Bản số người có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn so với các nước ăn thịt nhiều và ít rau xanh.

Vì lẽ đó, FDA - Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kì khuyến nghị rằng dù khỏe mạnh hoặc đang mắc phải một trong các căn bệnh về tim mạch, bạn đều nên bổ sung ít nhất 25 g đạm đậu nành mỗi ngày để cải thiện bệnh và hạn chế những biến cố sức khỏe liên quan đến tim mạch. Thêm vào đó, đậu nành còn là nguồn cung cấp đạm thực vật chất lượng cao với đầy đủ các axit amin thiết yếu, axit béo omega 3 và omega 6, các khoáng chất canxi, magie, kali… giúp bảo vệ các mạch máu khỏi bị vỡ và tổn thương do sự tấn công của các gốc tự do và mảng bám cholesterol.

Một trong những cách đơn giản nhất để bổ sung đạm đậu nành là uống sữa đậu nành, ngoài ra mỗi ly sữa còn chứa khoảng 20 mg isoflavones – là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, bảo vệ thành động mạch.

Một trái tim khỏe mạnh sẽ giúp cho tinh thần minh mẫn, lạc quan, giúp chúng ta có sức khỏe tốt nhất có thể và giúp hệ thống miễn dịch luôn mạnh mẽ để vững vàng vượt qua đại dịch.

